Mali Miša iz Žikine dinastije danas je neprepoznatljiv: Napustio glumu, pa zgrnuo bogatstvo u novom biznisu

Mihailo Jevtić, nekadašnji mali Miša iz "Žikine dinastije", danas uspešan u IT sektoru, povukao se iz javnog života.

Izvor: Printscreen

Publika širom regiona pamti malog Mišu, unuka neponovljivog Žike Pavlovića, čiji je lik u kultnom ostvarenju "Kakav deda, takav unuk" i nastavcima "Žikine dinastije" maestralno odigrao Mihailo Jevtić.

Iako je ulogu starijeg Miše kasnije preuzeo Nikola Kojo, Mihailov dečji šarm ostao je urezan u sećanju generacija.

Pogledajte kako je izgledao nekada:

Nakon velikog uspeha u serijalu, Jevtić je zabeležio uloge u serijama "Sivi dom" i "Vuk Karadžić", a odigrao je i nekoliko rola u beogradskim pozorištima. Međutim, ubrzo se potpuno povukao iz glumačkih voda.

Više od četiri decenije kasnije, nekadašnji najmlađi član čuvene ekipe živi daleko od reflektora i bavi se potpuno drugačijim poslom.

Evo kako danas izgleda:

Mihailo je danas izuzetno uspešan u IT sektoru, primarno u izradi veb-sajtova i aplikacija, kao i u grafičkom dizajnu, a bavi se i muzikom. S obzirom na to da ga javnost pamti isključivo iz dečjih dana, malo ko bi ga danas prepoznao na ulici.

Nostalgičnu priču o ovoj porodici uskoro nastavlja i novi filmski projekat "Povratak Žikine dinastije", čiju režiju potpisuje Milan Konjević, dok je scenario napisala nagrađivana autorka i profesorka na FDU, Milena Marković.