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"Ostavila sam ih da propadaju": Bila kraljica Šabačkog vašara, sad stavila tačku pa otkrila zbog čega je bijesna

"Ostavila sam ih da propadaju": Bila kraljica Šabačkog vašara, sad stavila tačku pa otkrila zbog čega je bijesna

Autor Marina Cvetković
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Bivša kraljica Šabačkog vašara, Vendi, stavila tačku na nastupe zbog finansijskog iskorišćavanja i nezadovoljstva organizatorima.

Bila kraljica Šabačkog vašara, sad stavila tačku pa otkrila zbog čega je bijesna Izvor: YouTube/Amigshow

Vesna Vukelić Vendi, dugogodišnja nekrunisana kraljica Šabačkog vašara, sinoć je gostovala u emisiji Amidži šou i otkrila prave razloge zbog kojih ove godine publiku nije zabavljala pod čuvenom šatrom.

Iako su mnogi navikli da je upravo njen šou centralni događaj ove manifestacije, Vendi je jasno stavila do znanja da je stavila tačku na tu epohu, prije svega zbog izrabljivanja i nezahvalnosti sa kojima se susrijetala.

"Kad je došlo do toga preokrenula sam igricu" 

"Trenutno ne nastupam zbog finansijskog iskorišćavanja godinama unazad. Nezahvalnost, a mjerenje moje netrpeljivosti dok koske ne ostanu... Kad je došlo do toga, preokrenula sam igricu i ostavila ih da propadaju", poručila je pjevačica u svom prepoznatljivom stilu, ne štedeći organizatore.

O Atini Ferari

Osvrnuvši se na priče o tome ko bi mogao da preuzme njen tron pod šatrom i komentare da je pjevačica Atina Ferari njena naslednica na vašaru, Vendi je bila izričita da zamjena za nju ne postoji.

"Svako ima svoje mjesto, ja naslednicu ne mogu da imam i to što je neko tu, ne znači da je moja naslednica", jasna je bila Vendi, poručivši da je pečat koji je ostavila na Šabačkom vašaru unikatnosti koju niko ne može prekopirati.

Pogledajte Atinine slike sa vašara:

Tagovi

vesna vukelić vendi šabački vašar

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