Nadežda Biljić prvi put u javnosti nakon što je pobijedila rak: Pjevačica zablistala pa progovorila o teškoj borbi

Pjevačica je otvoreno govorila o svom iskustvu, navodeći da su poslednji nalazi pokazali da više nema kancera.

Izvor: Youtube / Zadruga

Pevačica Nadežda Biljić pojavila se sinoć u emisiji kod Ognjena Amidžića, a njen izgled odmah je privukao pažnju. Iako je iza nje veoma težak period, Nadežda je pred kamerama zablistala i sa osmijehom govorila o novom poglavlju svog života.

U jednom trenutku pridružio joj se i suprug Toma Panić, koji joj je u najtežim trenucima bio pravi oslonac:

Ognjen znao kroz šta prolazi

Tokom emisije otkriveno je da je pjevačica vodila veliku i tešku životnu bitku, o kojoj javnost do sada nije mnogo znala. Ognjen Amidžić je istakao da je znao kroz šta Nadežda prolazi.

"Ja sam to znao, ona je vodila veliku bitku, niko nije znao, sada se izliječila", rekao je Ognjen.

"Sve se dobro završilo hvala Bogu, 28. avgusta je bila prva kontrola i doktor mi je rekao da više nema kancera, pobijedila sam ga, uspjela sam da tu bolest otjeram od sebe. Gdje smo bili tu smo stali", objasnila je Nadežda.

Nadežda Biljić o borbi sa rakom Izvor: Youtube / AmiGshow

Nastavlja sa radom

Kako je navela, teški trenuci nisu je zaustavili ni kada je riječ o muzici. Nadežda je već snimila novu pjesmu, a posebno je istakla kome je posvećena.

"Snimila sam novu pjesmu, to je posvećeno svim ženama koje su imale bilo koji problem životni, koje svakodnevno prolaze lične borbe, to je poklon njima", kazala je ona.

Pjevačica je istakla i da nije odustajala od nastupa, čak ni tokom perioda kroz koji je prolazila.

"Ja već nastupam, ja nisam stala sa tim, sad ćemo pun gas", poručila je Nadežda, jasno stavljajući do znanja da je spremna za nove poslovne i muzičke izazove.