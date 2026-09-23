Državljanin Turske E.K. (42) uhapšen je na Aerodromu Podgorica, a za njim je raspisana potjernica Interpola Ankara, saopštila je Uprava policije (UP).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Službenici Regionalnog centra granične policije 'Centar', u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, juče su na Graničnom prelazu 'Aerodrom Podgorica', prilikom ulaska u našu državu, lišili slobode državljanina Republike Turske E.K (42), za kojim je raspisana međunarodna potjernica NCB Interpol Ankara, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo prevara upotrebom informacionih sistema, bankarskih ili kreditnih institucija kao sredstva", navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, međunarodna Interpolova potjernica za E.K. raspisana je na osnovu naredbe nadležnih organa Turske, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred nadležnim sudom u toj zemlji.

Iz policije dodaju da je riječ o krivičnom djelu za koje je, shodno Krivičnom zakoniku Turske, propisana kazna zatvora do 10 godina.

"Slijedi dalja komunikacija NCB Interpol Podgorica sa NCB Interpol Ankara radi preduzimanja aktivnosti u cilju izručenja ovog lica nadležnim organima Republike Turske. E.K. je, u zakonskom roku, priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalje postupanje", piše u saopštenju.