Mala Cana otvorila dušu o pokojnom Andriji, a Desingerica napravio neprijatan momenat u emisiji uživo
Pevačica Mala Cana sinoć je gostovala u emisiji "Amidži šou", gde se prvi put pojavila u ovom programu nakon smrti supruga, legendarnog pjevača Andrije Bajića.
Od njegovog odlaska prošlo je nešto više od dva i po mjeseca, a Cana je tokom gostovanja sa velikom emocijom govorila o suprugu sa kojim je provela 15 godina u braku.
"Ti si to brda preboljela": Mala Cana otvorila dušu o pokojnom Andriji Bajiću, Despić je sasjekao pa nastao muk
"I Vendi bih se zahvalila"
Na početku razgovora zahvalila je svima koji su joj se našli pri ruci tokom najtežeg životnog perioda. Posebnu zahvalnost uputila je sveštenicima, zdravstvenim radnicima, ali i kolegama koji joj, kako je istakla, nisu dozvolili da kroz ovaj težak period prolazi sama.
- Hvala na pozivu. Jesam, trudim se još i hvala svima što su uz mene i što me podržavaju. Zahvalila bih se svim sveštenim licima i zdravstvenim radnicima. I Vendi bih se zahvalila, svima koji su bili uz mene.
Pogledajte kadrove iz emisije:
"Ti si to brda preboljela": Mala Cana otvorila dušu o pokojnom Andriji Bajiću, Despić je sasjekao pa nastao muk
Poslednja pjesma sa Andrijom
Cana je tokom razgovora pomenula i svoje pjesme, a tom prilikom otkrila detalj koji ovoj priči daje posebnu emotivnu težinu. Numeru "Hej, orlovi" radila je zajedno sa Andrijom u periodu dok je njegovo zdravstveno stanje još bilo dobro, a upravo je on otpjevao muške vokale u ovoj pjesmi. Za Canu ova numera danas ima još veći značaj, jer je u njoj sačuvan i dio njegovog glasa.
Desingerica neupućen u Canin život
U emisiji je gostovao i Dragomir Despić Desingerica, koji do tog trenutka nije znao za tragediju kroz koju je Mala Cana prošla. Kada je saznao da je pjevačica nedavno ostala bez supruga, atmosfera u studiju se na trenutak potpuno promijenila.
- Nisam ispratio, ne znam šta se desilo - pravdao se jer se smijao, a potom upitao Canu:
- Ti si brda preboljela to? - pitao je on, a nakon što je pjevačica odrično odgovorila, Desingerica joj je uzvratio:
- Ne s*eri? - a zbog toga je u studiju mnogima bili neprijatno.
"Ti si to brda preboljela": Mala Cana otvorila dušu o pokojnom Andriji Bajiću, Despić je sasjekao pa nastao muk