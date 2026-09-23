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"Ti si to brda preboljela": Mala Cana otvorila dušu o pokojnom Andriji Bajiću, Despić je sasjekao pa nastao muk

"Ti si to brda preboljela": Mala Cana otvorila dušu o pokojnom Andriji Bajiću, Despić je sasjekao pa nastao muk

Autor Marina Cvetković
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Mala Cana otvorila dušu o pokojnom Andriji, a Desingerica napravio neprijatan momenat u emisiji uživo

Mala Cana otvorila dušu o pokojnom Andriji Bajiću, Despić je sasjekao pa nastao muk Izvor: YouTube/Amigshow

Pevačica Mala Cana sinoć je gostovala u emisiji "Amidži šou", gde se prvi put pojavila u ovom programu nakon smrti supruga, legendarnog pjevača Andrije Bajića.

Od njegovog odlaska prošlo je nešto više od dva i po mjeseca, a Cana je tokom gostovanja sa velikom emocijom govorila o suprugu sa kojim je provela 15 godina u braku.

"I Vendi bih se zahvalila"

Na početku razgovora zahvalila je svima koji su joj se našli pri ruci tokom najtežeg životnog perioda. Posebnu zahvalnost uputila je sveštenicima, zdravstvenim radnicima, ali i kolegama koji joj, kako je istakla, nisu dozvolili da kroz ovaj težak period prolazi sama.

- Hvala na pozivu. Jesam, trudim se još i hvala svima što su uz mene i što me podržavaju. Zahvalila bih se svim sveštenim licima i zdravstvenim radnicima. I Vendi bih se zahvalila, svima koji su bili uz mene.

Pogledajte kadrove iz emisije:

Poslednja pjesma sa Andrijom  

Cana je tokom razgovora pomenula i svoje pjesme, a tom prilikom otkrila detalj koji ovoj priči daje posebnu emotivnu težinu. Numeru "Hej, orlovi" radila je zajedno sa Andrijom u periodu dok je njegovo zdravstveno stanje još bilo dobro, a upravo je on otpjevao muške vokale u ovoj pjesmi. Za Canu ova numera danas ima još veći značaj, jer je u njoj sačuvan i dio njegovog glasa.

Desingerica neupućen u Canin život

U emisiji je gostovao i Dragomir Despić Desingerica, koji do tog trenutka nije znao za tragediju kroz koju je Mala Cana prošla. Kada je saznao da je pjevačica nedavno ostala bez supruga, atmosfera u studiju se na trenutak potpuno promijenila.

- Nisam ispratio, ne znam šta se desilo - pravdao se jer se smijao, a potom upitao Canu:

- Ti si brda preboljela to? - pitao je on, a nakon što je pjevačica odrično odgovorila, Desingerica joj je uzvratio:

- Ne s*eri? - a zbog toga je u studiju mnogima bili neprijatno.

Tagovi

Mala Cana Dragomir Despić Dragomir Despić Desingerica

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