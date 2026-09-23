Arina Sabalenka se pojavila na modnoj pisti u Milanu, gdje je oduševila svojom haljinom i novom ulogom manekenke.
Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka sve više se pojavljuje na raznoraznim modnim događajima, tako da je pravi razlog njenog pojavljivanja na meču Milana ovog vikenda - zapravo to što je svratila u "prijestonicu mode". Sabalenka je učestvovala na jednom događaju koji je organizovao italijanski "Vog", pa je i Sabalenka imala priliku da prošeta pistom.
Nosila je dugačku haljinu sa čipkastim detaljima i čini se da je uživala u novoj ulozi koja joj savršeno stoji. Pogledajte kako izgleda njen modni debi na pisti:
Aryna Sabalenka struts for Vogue World Milano.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter)September 22, 2026
Fierce.
(via@vogue_italia)pic.twitter.com/OfdKQevFd1
Inače, Arina Sabalenka je bila i u društvu čuvene ruske manekenke Irine Šajk, koja ju je pohvaila za stajling, kao i za snalaženje u novoj ulozi. Njih dve su potom podijelile i nekoliko zajedničkih fotografija na društvenim mrežama, pokazujući da su se izgleda i sprijateljile u međuvremenu.
Wowww, Aryna and Irina Shayk — now THIS is a collab! ✨ What a duo! pic.twitter.com/oAKIKOShSt— News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss)September 22, 2026
"Volim modu, volim da se sređujem i zabavljam, ali mislim da se moj stil više zasniva na klasičnim komadima, uz neki zabavan detalj. To je neka ravnoteža, kao i mnoge stvari u mom životu. Mislim da je moć u jednostavnosti. To je moj stil", rekla je baš nedavno Arina Sabalenka u intervjuu za "Vog" koji je primijetio da je Bjeloruskinja sve popularnija, posebno od kada je dospela na prvo mjesto WTA liste.
U međuvremenu, Sabalenka je izgubila lidersku poziciju u ženskom tenisu i nedavno ju je na US Openu pretekla Jelena Ribakina, koja je nekoliko dana kasnije i pobijedila nju u finalu - i došla do novog grend slema.
Kad se udaje Sabalenka?
Arina Sabalenka je u vezi sa Jorgosom Frangulisom, a par se vjerio tokom proljeća. Navodno, spekuliše se da bi mogli da se vjenčaju u septembru 2027. godine.
"Ne žurimo. Plaši me organizacija svega toga, jer me prijateljice koje su pravile velike, lude svadbe baš plaše pričama o tome koliko vam to oduzima energije. Stalno ste u kontaktu sa organizatorom, stalno nešto dogovarate i rešavate, i sve to umije da bude naporno i frustrirajuće", rekla je Sabalenka.
"Uvijek sam govorila: ‘Nikada se neću udati, ne želim svadbu.’ Ali onda sam odrasla i pomislila: ‘Dobro, kada će doći taj dan? Moram da budem lijepa, želim da napravim veliku žurku i da se zabavim sa prijateljima".