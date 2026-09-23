Arina Sabalenka se pojavila na modnoj pisti u Milanu, gdje je oduševila svojom haljinom i novom ulogom manekenke.

Izvor: Instagram/arynasabalenka/printscreen

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka sve više se pojavljuje na raznoraznim modnim događajima, tako da je pravi razlog njenog pojavljivanja na meču Milana ovog vikenda - zapravo to što je svratila u "prijestonicu mode". Sabalenka je učestvovala na jednom događaju koji je organizovao italijanski "Vog", pa je i Sabalenka imala priliku da prošeta pistom.

Vidi opis Arina, jesi to ti? Sabalenka postala manekenka, zbog ovoga je hvali i Irina Šajk Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Tim Regas / SplashNews.com / Splash / Profimedia Pictured: aryna sabalenka Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nosila je dugačku haljinu sa čipkastim detaljima i čini se da je uživala u novoj ulozi koja joj savršeno stoji. Pogledajte kako izgleda njen modni debi na pisti:

Aryna Sabalenka struts for Vogue World Milano.



Fierce. ‍



(via@vogue_italia)pic.twitter.com/OfdKQevFd1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)September 22, 2026



Inače, Arina Sabalenka je bila i u društvu čuvene ruske manekenke Irine Šajk, koja ju je pohvaila za stajling, kao i za snalaženje u novoj ulozi. Njih dve su potom podijelile i nekoliko zajedničkih fotografija na društvenim mrežama, pokazujući da su se izgleda i sprijateljile u međuvremenu.

Wowww, Aryna and Irina Shayk — now THIS is a collab! ✨ What a duo! pic.twitter.com/oAKIKOShSt — News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss)September 22, 2026



"Volim modu, volim da se sređujem i zabavljam, ali mislim da se moj stil više zasniva na klasičnim komadima, uz neki zabavan detalj. To je neka ravnoteža, kao i mnoge stvari u mom životu. Mislim da je moć u jednostavnosti. To je moj stil", rekla je baš nedavno Arina Sabalenka u intervjuu za "Vog" koji je primijetio da je Bjeloruskinja sve popularnija, posebno od kada je dospela na prvo mjesto WTA liste.

U međuvremenu, Sabalenka je izgubila lidersku poziciju u ženskom tenisu i nedavno ju je na US Openu pretekla Jelena Ribakina, koja je nekoliko dana kasnije i pobijedila nju u finalu - i došla do novog grend slema.

Kad se udaje Sabalenka?

Arina Sabalenka je u vezi sa Jorgosom Frangulisom, a par se vjerio tokom proljeća. Navodno, spekuliše se da bi mogli da se vjenčaju u septembru 2027. godine.

"Ne žurimo. Plaši me organizacija svega toga, jer me prijateljice koje su pravile velike, lude svadbe baš plaše pričama o tome koliko vam to oduzima energije. Stalno ste u kontaktu sa organizatorom, stalno nešto dogovarate i rešavate, i sve to umije da bude naporno i frustrirajuće", rekla je Sabalenka.

"Uvijek sam govorila: ‘Nikada se neću udati, ne želim svadbu.’ Ali onda sam odrasla i pomislila: ‘Dobro, kada će doći taj dan? Moram da budem lijepa, želim da napravim veliku žurku i da se zabavim sa prijateljima".