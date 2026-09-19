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Nadežda Biljić zablistala na svadbi Dee Đurđević: Otkrila kako se osjeća nakon što je pobijedila kancer

Nadežda Biljić zablistala na svadbi Dee Đurđević: Otkrila kako se osjeća nakon što je pobijedila kancer

Autor Ana Živančević
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Nadežda Biljić, pjevačica koja je pobijedila kancer, prisustvovala je svadbi Dee Đurđević i otkrila kako se osjeća.

Nadežda Biljić Otkrila kako se osjeća nakon što je pobijedila kancer Izvor: YouTube/AmiG Show

Veliki broj javnih ličnosti došao je vjenčanje voditeljke Dee Đurđević,a  među njima su bili pjevačica Nadežda Biljić koja će pjevati na svadbi, a došla je u pratnji supruga Tome Panića.

Oni su na početku otkrili kako se osjećaju na vjenčanju bliske prijateljice.

"Odlično sam hvala Bogu, sve je super, došli smo da uljepšamo ovaj divan dan, ja sam mnogo srećna zbog moje Dee. Nema šta bilo mi je drago, ona mi je davno rekla da ću joj ja pjevati kad se bude udavala, tako da sam ja čekala ovaj dan. Imala je posebne želje, ali ništa posebno, mi smo tu da uslišimo njene želje."

"Dea je moja, moram da priznam da imam malu tremu baš mi je drago i srećna sam, sad sam je vidjela u vjenčanici, prelijepa je", rekla je Nadežda pa se dotakla honorara.

"A o novcu ne pričam, što se mene tiče ja sam došla da se lijepo provedem, i daću sve od sebe da sve bude kako treba, a administraciju pitajte gospodina."

Podsjetimo, Toma Panić je otkrio da su samo nekoliko dana nakon Nadeždinog koncerta u februaru, saznali da ima zdravstveni problem, kada još uvijek nisu znali o čemu se radi. A već 11. marta Nadežda je bila smještena u Valjevsku bolnicu.

Ovako je ona izgledala nakon izlaska sa onkologije:

Toma nam je otkrio i kako je reagovala porodica nakon strašnih vijesti.

"Porodica je, naravno, uvijek uz nas, a što se tiče sina, on ništa ne zna o tome. Mali nam je sad krenuo u predškolsko i spremamo se da se uskoro, ovog puta kao roditelji, vratimo u prvi razred", kroz osmijeh je rekao Panić

Izvor: Blic/ MONDO

Tagovi

Nadežda Biljić svadba kancer

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