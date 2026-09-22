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"Patim što nisam bila na vašaru": Cijela estrada se sjatila u Šabac, ona poslije dvije godine prekukala šatru (Video)

"Patim što nisam bila na vašaru": Cijela estrada se sjatila u Šabac, ona poslije dvije godine prekukala šatru (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Jovana Milićević
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Pjevačica Aleksandra Mladenović, koja je ranijih godina pjevala na Šabačkom vašaru, otkrila razlog zašto je nije bilo i ove godine.

Aleksandra Mladenović otkrila razlog zašto je nije bilo i ove godine Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Tradicionalni Šabački vašar ove godine je okupio više estradnih umjetnika nego ikad. Ćana je došla helikopterom, Darku Laziću je žena "otela mikrofon", a Era Ojdanić je zgrozio posjetiocem mikrofonom u tuđem dekolteu.

Na vašaru ove godine nije bilo pjevačice Aleksandre Mladenović, koja je nastupala pod šatrom i prošle i pretprošle godine, a koja je priznala da pati što je i ove godine nije bilo tamo.

"Meni je tamo najljepše zbog muzike. Jako volim tu muziku da slušam. Uskoro ću objaviti jednu takvu pjesmu, baš pravi narodnjak i žao mi je što nisam bila na vašaru", rekla je Aleksandra i dodala:

"Ja sam nastupala prošle i pretprošle godine,a ove godine nisam imala slobodnih termina".

Pogledajte:

@mondo.zabava

“Patim što nisam bila na šabačkom vašaru”: Aleksandra Mladenović nikad iskrenija 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

 Voditeljka došla u providnom korsetu

Aleksandra Mladenović je došla na promociju Dragice Zlatić, gde su pažnju medija ukrale Kaja Ostojić i Katarina Kolozeus.

Kaja Ostojić je pokazala novi izgled - izblajhane obrve...

Dok je supruga Ljube Perućice pokazala dekolte u providnom korsetu:

@mondo.zabava

Ljuba Perućica iznenadio koleginicu: Sa poklonim stigao na promociju albuma Dragice Zlatić 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

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Tagovi

Aleksandra Mladenović šabački vašar

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