"Patim što nisam bila na vašaru": Cijela estrada se sjatila u Šabac, ona poslije dvije godine prekukala šatru (Video)

Pjevačica Aleksandra Mladenović, koja je ranijih godina pjevala na Šabačkom vašaru, otkrila razlog zašto je nije bilo i ove godine.

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Tradicionalni Šabački vašar ove godine je okupio više estradnih umjetnika nego ikad. Ćana je došla helikopterom, Darku Laziću je žena "otela mikrofon", a Era Ojdanić je zgrozio posjetiocem mikrofonom u tuđem dekolteu.

Na vašaru ove godine nije bilo pjevačice Aleksandre Mladenović, koja je nastupala pod šatrom i prošle i pretprošle godine, a koja je priznala da pati što je i ove godine nije bilo tamo.

"Meni je tamo najljepše zbog muzike. Jako volim tu muziku da slušam. Uskoro ću objaviti jednu takvu pjesmu, baš pravi narodnjak i žao mi je što nisam bila na vašaru", rekla je Aleksandra i dodala:

"Ja sam nastupala prošle i pretprošle godine,a ove godine nisam imala slobodnih termina".

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@mondo.zabava “Patim što nisam bila na šabačkom vašaru”: Aleksandra Mladenović nikad iskrenija 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

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