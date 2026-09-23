Procedura davanja zelenog svijetla Nizozemske za zatvaranje najmanje jednog poglavlja Crne Gore trebalo bi da bude finalizovana danas, saznaje Pobjeda iz diplomatskih izvora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Naime, očekuje se da ova zemlja, za koju se prethodnih dana moglo čuti da podstiče zastoj naše zemlje na evropskom putu, ispuni parlamentarnu proceduru kako bi Crna Gora na skorijoj Međuvladinoj konferenciji zatvorila Poglavlje 18, piše Pobjeda.

Izvori Pobjede iz Brisela pojašnjavaju da Nizozemska ima procedure koje u ovom slučaju ne predstavljaju bilo kakvu kočnicu za Crnu Goru, već je riječ o standardnom protokolu koji mora biti sproveden bez prečica.

Naime, praksa nalaže da u konkretnom slučaju Vlada Nizozemske zauzima stav, tj. pregovaračku poziciju u odnosu na zatvaranje određenog poglavlja Crne Gore, nakon čega obavještava nacionalni parlament o odluci da u Briselu to i podrži.

Antena M objavila je juče kako trenutno u parlamentu Nizozemske nema procedure koja je na čekanju u vezi sa privremenim zatvaranjem poglavlja 18 i 19.

U ovom slučaju, nizozemski parlament ne mora da glasa niti ratifikuje odluku svoje Vlade o podršci zatvaranju određenog poglavlja, već je dio procedure da on bude upoznat sa odlukom izvršne vlasti, a uz to parlament ima pravo da postavi pitanja, traži pojašnjenja ili politički reaguje ukoliko procijeni da postoji nešto sporno.

Diplomatski izvori pojasnili su Pobjedi opštu poziciju Nizozemske u vezi sa crnogorskim integracionim procesom, napominjući da Hag nema namjeru da traži bilo kakvu vrstu pauze u pregovorima sa Crnom Gorom, prenosi Pobjeda.

Dnevni list Dan objavio je nedavno kako Nizozemska traži pauzu u procesima koji se tiču daljih integracija Crne Gore.

Ipak, izvor našeg lista napominje da se ne radi o zahtjevu za bilo kakvom vrstom pauze, već da Nizozemska partnerima u Briselu, ali i Crnoj Gori šalje poruku da će do samog kraja insistirati na strogim kriterijumima i procedurama, naročito kada su u pitanju poglavlja koja se vezuju za vladavinu prava.

Da Nizozemska nije tražila usporavanje evropskih integracija Crne Gore, niti „pauzu“ u tom procesu, saopštio je Vijestima ambasador te zemlje u Crnoj Gori Martajn Elhersma.

- Za svako pregovaračko poglavlje procjenjujemo da li je Crna Gora ispunila uslove za njegovo zatvaranje, poznate kao završna mjerila - kazao je ambasador.

Lobiranje Irske

Nova međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije više puta najavljivana je za 22. septembar, međutim do toga nije došlo usljed nedostatka usaglašenih procedura u Nizozemskoj, što je rezultiralo time da Crna Gora nije dobila zeleno svijetlo svih predstavnika članica EU na radnim tijelima u Briselu.

Izvori Pobjede pojasnili su da trenutno ne postoje restrikcije bilo koje članice prema Podgorici, naročito ne zbog, kako se spekulisalo, postupka šefa parlamenta Andrije Mandića, koji je uputio saučešće povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića.

Sa druge strane, za što skoriju organizaciju Međuvladine konferencije i novo zatvaranje poglavlja u Briselu snažno lobira Irska, koja predsjedava Savjetom EU.

Predstavnici ove zemlje pokušali su, prema našim saznanjima, da poguraju Međuvladinu konferenciju za 22. septembar, međutim bezuspješno.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je prije par dana kako ni Vlada Crne Gore ni Evropska komisija nijesu zvanično najavile niti potvrdile datum Međuvladine konferencije, piše Pobjeda.

Ona je objasnila da je proces pripreme poglavlja za zatvaranje kompleksan i da se odvija u više faza, a da se međuvladine konferencije dogovaraju kada se steknu uslovi za zatvaranje poglavlja.

Gorčević je kazala da su pojedini mediji sami izveli zaključak o datumu konferencije i državama koje navodno blokiraju pregovore Crne Gore, pozivajući se na neimenovane izvore.

,,To ne odgovara činjeničnom stanju. Kada datum bude zvanično utvrđen, Ministarstvo evropskih poslova i Vlada će blagovremeno obavijestiti javnost", navela je Gorčević.

Crna Gora je do sada zatvorila 18 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja.

U međuvremenu, Podgorica je usvojila i dostavila Evropskoj komisiji pregovaračke pozicije za devet poglavlja.

Prema navodima ministarke Gorčević, za preostalih šest poglavlja, pozicije bi trebalo da budu dostavljene do kraja septembra.

Posljednja Međuvladina konferencija na kojoj su zatvorena poglavlja održana je u julu ove godine.

Sa druge strane, izvor Pobjede napominje kako u Briselu vlada stav da je vrijeme neumoljiv faktor, te da se prostor za greške svih kandidata sužava, naročito uzimajući u obzir činjenicu da su do kraja 2026. godine zakazana još samo tri sastanka Savjeta za opšte poslove.

,,Cilj je da do kraja irskog predsjedavanja Savjetom EU (do kraja godine), kroz više međuvladinih konferencija, zatvorimo sva pregovaračka poglavlja", poručila je nedavno u Briselu ministarka Gorčević, javlja Pobjeda.