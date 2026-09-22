Milan Mitrović i Aleksandra Mladenović komentarisali incident na Šabačkom vašaru, kada su nepoznata lica gađala Uroša Živkovića ledom

Izvor: MONDO

Pjevač Uroš Živković doživio je neprijatnost tokom nastupa na Šabačkom vašaru kada je iz publike pogođen ledom. Dok je pjevao, prema bini je poletio led kojim je Uroš pogođen.

Pjevač je tada zaustavio nastup i direktno se obratio publici.

"Ajde da to ne radite, već da nam bude lijepo veče. Ja sam ovdje došao zbog vas", rekao je Živković, a na snimku koji je objavljen na Tiktoku, čuje se i kako govori osobama iz publike da "ne glume mangupe".

Vidi opis "To je primitivizam": Pjevači osuli paljbu zbog ponašanja publike, Uroša gađali, a njoj sipali piće u cipele (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Sada su ovaj incident prokomentarisale njegove kolege Milan Mitrović i Aleksandra Mladenović:

"To je strašno, primitivizam. Svaka osuda za to, ali vidio sam da se Uroš dobro snašao sa njima.Takvi ljudi sa takvim ponašanjem zaslužuju i malo drugačije stvari", rekao je Mitrović.

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@mondo.zabava Uroša Živkovića gađali na nastupu: Milan Mitrović i Aleksandra Mladenović osuli paljbu 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

"Sipao mi je piće u cipele"

Aleksandra se nadovezala na neprijatnost koju je doživio Uroš Živković i otkrila da je jednom i sama bila žrtva bezobrazluka publike.

"Ja sam stajala i pjevala, a on mi je sipao piće u cipele. Još djevojka stoji sa strane,snima i viče mu 'sipaj opet".

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