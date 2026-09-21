logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nemojte da glumite mangupe": Uroša Živkovića gađali ledom na Šabačkom vašaru (Video)

"Nemojte da glumite mangupe": Uroša Živkovića gađali ledom na Šabačkom vašaru (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevač Uroš Živković doživio neprijatnost tokom nastupa na Šabačkom vašaru

Uroša Živkovića gađali ledom na Šabačkom vašaru Izvor: Instagram printscreen / mashaterzic

Pjevač Uroš Živković doživeo je neprijatnost tokom nastupa na Šabačkom vašaru kada je iz publike pogođen ledom.Dok je pjevao, prema bini je poletio led kojim je Uroš pogođen.

Pjevač je tada zaustavio nastup i direktno se obratio publici.

"Ajde da to ne radite, već da nam bude lijepo veče. Ja sam ovdje došao zbog vas", rekao je Živković, a na snimku koji je objavljen na Tiktoku, čuje se i kako govori osobama iz publike da "ne glume mangupe".

@djokas_becej

♬ original sound - Ðole Radovanović 🇷🇸

Nakon toga nastavio je da pjeva i izveo još dvije pjesme, a zatim završio nastup.

Ovaj potez iznenadio je dio publike, budući da su mnogi očekivali da će Živković ostati na bini i nastaviti da pjeva još neko vrijeme. Ipak, nakon neprijatnosti koju je doživio, pjevač je priveo nastup kraju.

Odvezao ženu u bolnicu, pa došao na vašar

Pjevač Emir Habibović pojavio se na Šabačkom vašaru, a otkrio je da je prije toga suprugu odvezao na porođaj.

"Ja svakog trenutka čekam da se supruga porodi, ona je u bolnici, evo vi sada to prvi znate, i možda će to biti za par sati, ali do ujutru sigurno. Ovo je šesto dijete po redu"

Možda ce vas zanimati

Tagovi

uroš živković Led šabački vašar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ