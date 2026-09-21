"Nemojte da glumite mangupe": Uroša Živkovića gađali ledom na Šabačkom vašaru (Video)

Pjevač Uroš Živković doživio neprijatnost tokom nastupa na Šabačkom vašaru

Izvor: Instagram printscreen / mashaterzic

Pjevač Uroš Živković doživeo je neprijatnost tokom nastupa na Šabačkom vašaru kada je iz publike pogođen ledom.Dok je pjevao, prema bini je poletio led kojim je Uroš pogođen.

Pjevač je tada zaustavio nastup i direktno se obratio publici.

"Ajde da to ne radite, već da nam bude lijepo veče. Ja sam ovdje došao zbog vas", rekao je Živković, a na snimku koji je objavljen na Tiktoku, čuje se i kako govori osobama iz publike da "ne glume mangupe".

Nakon toga nastavio je da pjeva i izveo još dvije pjesme, a zatim završio nastup.

Ovaj potez iznenadio je dio publike, budući da su mnogi očekivali da će Živković ostati na bini i nastaviti da pjeva još neko vrijeme. Ipak, nakon neprijatnosti koju je doživio, pjevač je priveo nastup kraju.

Odvezao ženu u bolnicu, pa došao na vašar

Pjevač Emir Habibović pojavio se na Šabačkom vašaru, a otkrio je da je prije toga suprugu odvezao na porođaj.

"Ja svakog trenutka čekam da se supruga porodi, ona je u bolnici, evo vi sada to prvi znate, i možda će to biti za par sati, ali do ujutru sigurno. Ovo je šesto dijete po redu"