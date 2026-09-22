Italijanski karabinjeri uhapsili su 34 lica i zaplijenili 3,2 miliona evra gotovine, koja je bila sakrivena u zidove, podove i namještaj u jednom stanu u Kaivanu u predgrađu Napulja.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Karabinjeri su pronašli svežnjeve novčanica od po 50 evra, složene u celofan i skrivene ispod podnih i zidnih pločica, te u tajnim ladicama ormara.

Zaplijenjeno je i 11 luksuznih satova "Roleks", vatreno oružje i oprema za prodaju droge.

Novac koji je zaplijenjen biće preusmjeren u državni Fond za pravosuđe, iz kojeg se finansira pomoć žrtvama organizovanog kriminala.

Racija je rezultat višemjesečne tajne operacije kojom je rukovodio poznati napuljski antimafijaški tužilac Nicola Gratteri, a ključni pomak u istrazi ostvaren je zahvaljujući dojavama i presretanju telefonskih razgovora zatvorenih članova mafije, kojima su rođaci krijumčarili mobilne telefone u zatvor.

Uhapšeni su, navodno, pripadnici ozloglašenog klana "Angelino", koji se u toj mjeri infiltrirao u lokalnu vlast u Kaivanu, da je Opštinska uprava lani stavljena pod direktni pravosudni nadzor.

Ova kriminalna grupa primjenjivala je "preduzetnički" model rada, organizujući članove u smjene radi kontinuiranog krijumčarenja i iznuda.

Uhapšeni se terete za udruživanje radi vršenja krivičnih djela mafijaškog tipa, trgovinu drogom, iznudu i posjedovanje opijata radi dalje prodaje, navode italijanski mediji.

(Srna)