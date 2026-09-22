Lejdi Gaga i njen izabranik postali su roditelji djevojčice kojoj su dali ime Rouz Bin.

Izvor: pritnscreen/youtube/Associated Press

Vijest da je Lejdi Gaga postala majka iznenadila je svjetsku javnost, a danima se vode polemike na mrežama da li je pjevačica ta koja se porodila ili je bebu dobila pomoću surogat majke, a čak se spominjalo i usvajanje.

Vidi opis Razlozi zbog kojih je Lejdi Gaga unajmila surogat majku: Napali je zbog bebe, a zaboravili kakav je pakao prošla Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Lisa/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kako se neko vrijeme nije mogla vidjeti u javnosti, i kako je na sceni nosila veće kostime, jasno je zašto su mnogi sumnjali da je bila trudna.

Međutim, sada su konačno otkriveni detalji - Lejdi Gaga postala je mama uz pomoć surogatstva, a beba se rodila u junu ove godine.

Takođe je otkriven i pol i ime - Polanski i Gaga roditelji su djevojčice kojoj su dali ime Rouz Bin.

Sada je neko od pjevačicinih fanova na društvenoj mreži Iks objavio mali podsjetnik za sve one koji su je osudili zbog njene odluke da dobije dijete pomoću surogat majke.

Za sve koji ružno pišu o Gagi i njenoj bebi, evo par činjenica. Gaga je bila s*lovana sa 19 godina i ostala je trudna, nakon toga je morala da ide na abortus. 2013 godine je slomila kuk na turneji. Nakon svega toga ustanovljena joj je od fibromijalgijapic.twitter.com/vT9jiIGxZ2 — Lička Veštica ☥ Astrolog i Tarot tumač (@LickaVestica)September 19, 2026

"Za sve koji ružno pišu o Lejdi Gagi i njenoj bebi, evo par činjenica. Gaga je bila s*lovana sa 19 godina i ostala je trudna, nakon toga je morala da ide na abortus. Takođe je 2013 godine slomila kuk na turneji. Nakon svega toga ustanovljena joj je i fibromijalgija", glasila je objava korisnice ispod koje su se nizali komentari:

"Njeno legalno pravo je da želi dijete i DNK muškarca kog voli. Surogat majčinstvo nije iznajmlivanje utrobe, već njena slobodna volja. Te žene ne smiju biti socijalni slučajevi po zakonu. Umjesto da osuđujete, budite srećni", "Sjećam se da je 2020. izjavila da jedva čeka da postane majka i doživi 'čudo rasta novog života u njoj'", "Ne znam zašto je ta tema tabu i vau kao da je surogat stran pojam javnim ličnostima, većina bi to radila da mogu platiti, ne samo javne ličnosti. Ženama je drag procest trudnoće i sve posle toga. Gaga ima razlog za surogat, velika većina neće biti trudne što je skroz okej", bili su samo neki od komentara.