Okončana istraga o smrti Hajden Panetijer: Jezivi izvještaj otkrio strašnu istinu, uzela fatalnu kombinaciju

Nadležne službe u Južnoj Karolini zvanično su zaključile istragu povodom iznenadne smrti glumice Hejden Panetijer.

Izvor: Ciro Fusco/ANSA

Prema izvještaju koji je objavila kancelarija mrtvozornika u okrugu Grinvil, tragični ishod prouzrokovan je fatalnom kombinacijom fentanila, 4-ANPP-a, alprazolama, kvetiapina i metokarbamola.

Nadležni organi su i zvanično potvrdili da je riječ o nesrećnom slučaju, piše Deadline.

Hejden Panetijer preminula je u nedelju 16. avgusta, u 37. godini. Hitne službe reagovale su nakon poziva njenog prijatelja, koji je zatekao glumicu u nesvjesnom stanju. Uprkos intenzivnim naporima medicinskog tima i pokušajima reanimacije, glumici nije bilo pomoći.



Njen život godinama su pratili teški privatni izazovi o kojima je u prošlosti i sama javno govorila.

U ranijim intervjuima otkrila je da se sa opijatima i alkoholu prvi put srela još kao tinejdžerka, ubrzo nakon što su joj sa 15 godina propisani psihostimulansi. Iako je tokom rada na setovima uspijevala da održi profesionalizam, van reflektora borba sa zavisnošću i depresijom vremenom je postajala sve teža i intenzivnija.

Glumačku karijeru započela je još u ranom djetinjstvu radeći reklame i sapunice, da bi prve zapaženije filmske role ostvarila u naslovima poput "A Bug’s Life" ("Život buba") i "Remember the Titans" ("Sećanje na Titane"). Svjetsku slavu donela joj je 2006. godine uloga Kler Benet u naučnofantastičnoj seriji "Heros" ("Heroji"), nakon čega je zablistala i u muzičkoj drami "Nešvil", tumačeći lik kantri zvijezde Džulijet Barns.