Službeno vozilo koje je zadužio bivši direktor Zavoda za zapošljavanje (ZZZCG) Gzim Hajdinaga za 18 mjeseci, koliko je on bio na čelu te ustanove, prešlo je 65.257 kilometara, pokazuju putni nalazi u koje je "Dan" imao uvid.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To znači da je to vozilo mjesečno prelazilo preko 3.600 kilometara. Putni nalazi pokazuju da je ono često korišćeno na relaciji Podgorica–Ulcinj, gdje Hajdinaga ima kuću.

Svi putni nalozi zavedeni su na ime Gzima Hajdinage.

U Zavodu za zapošljavanje postoji uredba po kojoj direktor ustanove ima pravo da koristi službeno vozilo non-stop.

Hajdinaga je često koristio službeni auto za put prema Ulcinju, iako je u Podgorici posjedovao stan.

S druge strane, Hajdinaga tvrdi da se kilometraža od 65.000 kilometara tokom 18 mjeseci odnosi se na ukupnu upotrebu službenog vozila za potrebe ZZZCG.

,, Predmetno vozilo nije korišćeno isključivo za potrebe direktora, već je, u skladu sa važećim procedurama, bilo na raspolaganju i ostalim zaposlenima u Zavodu. Sve aktivnosti i putovanja realizovani su isključivo u svrhu efikasnog funkcionisanja institucije i obavljanja službenih poslova, a u potpunosti u skladu sa pozitivnim pravnim propisima. Ističem da sam službeno vozilo koristio isključivo u skladu sa Uredbom Vlade Crne Gore i internim aktima koje sam zatekao u Zavodu za zapošljavanje", navodi u odgovorima Hajdinaga.

Tvrdi da je prvi, a vjerovatno i jedini direktor koji je sa svojim saradnicima obišao sve biroe i područne kancelarije ZZZCG u svim opštinama u Crnoj Gori – neke i više puta, kako bi ostvario neposredan kontakt i uvid u rad svakog segmenta na terenu.

,,Javnosti je poznato da važim za energičnog čovjeka; ja i moji bliski saradnici nismo bili statični, već smo, naprotiv, bili u permanentnom kontaktu sa realnim problemima i radili na njihovom rješavanju. Upravo obilasci terena predstavljaju jedan od razloga zbog kojih je vozilo intenzivno korišćeno. Ne smatram da je rukovođenje institucijom moguće iz kancelarije, bez neposrednog kontakta sa ljudima i terenom. Za pomenutih 18 mjeseci uspjeli smo da našu instituciju učinimo prepoznatljivom i cijenjenom kako u regionu, tako i šire. Moj tim i ja posjetili smo gotovo sve srodne zavode u okruženju, neke i više puta, sa ciljem preuzimanja najboljih praksi i standarda koji se kod njih primjenjuju. Sa više njih smo potpisali i protokole o saradnji, što jasno dokazuje našu otvorenost za razmjenu iskustava i modernizaciju rada. Kada je riječ o stanu, tačno je kao što ste naveli, ali svakako sam koristio priliku da, kad god su mi obaveze to omogućavale, budem i u Ulcinju, gdje živim sa porodicom i gdje mi je primarno pribivalište", saopštio je Hajdinaga, javlja Dan.

Bivši direktor Zavoda za zapošljavanje je za 18 mjeseci na ime reprezentacije potrošio 24.000 eura.

,,Što se tiče vašeg upita o troškovima reprezentacije, želim da vas podsjetim da se ovaj iznos određuje kroz proceduru planiranja budžeta, koja prolazi stroge provjere do konačnog usvajanja. Iznos od 24.000 eura koji pominjete odnosi se na troškove nastale po osnovu redovnih poslovnih i protokolarnih aktivnosti, kao i na organizaciju prigodnih događaja u svim područnim jedinicama. U ovaj iznos su uračunati i troškovi organizacije i predsjedavanja međunarodnom konferencijom CPESSEC-a u Petrovcu. Svi ovi troškovi, prema računovodstvenim pravilima, evidentiraju se na poziciji reprezentacije. Posebno želim da razjasnim neistinu u vezi sa firmom "Sintetika", za koju su vas pogrešno informisali: takva firma ne postoji i nikome nije uplaćen navedeni iznos. Termin "sintetika" u ovom slučaju označava 23 pojedinačna troška koji su proknjiženi sintetički. Dakle, to nije naziv privatnog preduzeća, već standardni računovodstveni i finansijski pojam – sintetička klasifikacija računa. Riječ je o zvaničnoj budžetskoj šifri pod kojom se, prema kontnom planu, zbirno evidentiraju i grupišu određeni operativni troškovi poslovanja, što je univerzalna praksa. Svi troškovi reprezentacije u navedenom periodu nastali su isključivo u službene svrhe organizacije sastanaka i institucionalnih događaja i prijema inostranih delegacija, te su u potpunosti transparentni, opravdani i uredno dokumentovani u finansijskoj službi Zavoda", navodi Hajdinaga, prenosi Dan.