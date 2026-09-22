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Đoganijeva progovorila o potomstvu i trudnoći: Otkrila šta priželjkuje za treće dijete

Đoganijeva progovorila o potomstvu i trudnoći: Otkrila šta priželjkuje za treće dijete

Autor Jovana Milićević
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Luna Đogani u svojoj emisiji "Bukner" govorila je o potomstvu.

Luna progovorila o trećem detetu: Želi sina Izvor: MONDO

Luna Đogani priznala je da nakon dve ćerke, priželjkuje i treće dijete sa Markom Miljkovićem. Međutim, kako kaže, ovaj put bi voljela da dobije sina.

Tokom razgovora sa Anitom Stanojlović, koja je inače trudana, rijaliti učesnica je izrazila želju da rodi sina.

"Razumijem tu tvoju želju, evo ja sada imam dvije ćerke i kada bih razmišljala da budem opet trudna, treće dijete, iskreno bih voljela da bude sin. Znam kako je to imati ćerke, nek su žive i zdrave, ali voljela bih da znam taj osjećaj kada kažu: 'Mamin sin'", nadovezala se Luna u svojoj emisiji "Bunker". 

O odnosu sa Markom Miljkovićem 

"Moj partner je vidio cijelo moje tijelo i dušu. Video me bez šminke, vidio me dok plačem, video moj ružan smijeh. Vidio s raščupanom kosom, neokupanu, upoznao je i najčudnije strane moje ličnosti, vidio je moje strije i sve moje nesavršenosti. Vidio je i moje najgore ponašanje, ali je ipak ostao uz mene i voli me koliko god može. U ovoj generaciji imati takvog partnera je najveći blagoslov od Boga" napisala je Đoganijeva tada.

Tagovi

potomstvo Luna Đogani Marko Miljković

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