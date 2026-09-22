Iranski haker Amir Barati u pojednostavljenom postupku biće izručen Sjedinjenim Američkim Državama, odlučio je Viši sud u Podgorici, koji je o tome obavijestio Ministarstvo pravde.

Izvor: Kurir/ Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

To je Vijestima potvrdio ministar pravde Bojan Božović, dodajući da su o odluci obavijestili Ministarstvo pravde SAD.

"Ministarstvo pravde je o navedenom obavijestilo Ministarstvo pravde SAD. Dalje procedure će biti sprovedene u saradnji nadležnih policijskih službi", rekao je Božović, pišu Vijesti.

Barati, pripadnik Iranske revolucionarne garde kojeg SAD terete da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu te države za 3,4 milijarde dolara, uhapšen je krajen juna akciji crnogorske policije i Federalnog istražnog biroa.

Nakon akcije iz Uprave policije saopšteno da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala - NCB Interpol Podgorica, FAST tima za međunarodne ciljane potrage su, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Kotor, po direktnom zahtjevu za hapšenje koji je izdat od strane nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država i Kancelarije Federalnog istražnog biroa (FBI), locirali na teritoriji opštine uhapsili tog tridesetdevetogodišnjaka, državljanina Turske i Irana:

"Visokoprofilnu metu potrage iz oblasti sajber kriminala i organizovanog kriminala, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega u Sjedinjenim Američkim Državama, i to pred Višim sudom u Njujorku za više optužbi", saopšteno je 25. juna iz Uprave policije.

Tada su kazali da je optužen da je izvršio krivična djela - zavjera radi izvršenja računarske prevare i hakovanja računara, kao i krađe identiteta:

"I to na način što je od 2013. godine kao saradnik pravnog lica sa teritorije Irana sprovodio masovne hakerske napade na infrastrukturu Sjedinjenih Američkih Država - na preko 150 Univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, uzrokujući štetu koja se procjenjuje na više od 3.4 milijarde američkih dolara. Ukradeni podaci, kao i pristup kompromitovanim univerzitetskim nalozima, korišćeni su u korist IRGC-a (Islamic Revolutionary Guard Corps - Iranske revolucionarne garde) i drugih iranskih korisnika, uključujući univerzitete sa sjedištem u Iranu", prenose Vijesti.

Iz UP saopštavaju da je tom akcijom, koju je uspješno izveo Fast tim za međunarodne potrage NCB Interpola Podgorica, nastavljena odlična saradnje između NCB Interpola Podgorica i Federalnog istražnog biroa (FBI):

"Koja je u prethodne tri godine rezultirala lociranjem i lišenjem slobode ukupno sedam lica u Crnoj Gori, a koja lica su se potraživala od strane FBI-a i Pravosudnih organa Sjedinjenih Američkih Država. Sva navedena lica su u vrlo kratkom roku i na osnovu precizne razmjene obavještajnih podataka locirana i lišena slobode od strane FAST tima na našoj teritoriji.

"Ministarstvo pravde je o navedenom obavijestilo Ministarstvo pravde SAD. Dalje procedure će biti sprovedene u saradnji nadležnih policijskih službi", rekao je Božović.

Barati, pripadnik Iranske revolucionarne garde kojeg SAD terete da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu te države za 3,4 milijarde dolara, uhapšen je krajen juna akciji crnogorske policije i Federalnog istražnog biroa.

Nakon akcije iz Uprave policije saopšteno da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala - NCB Interpol Podgorica, FAST tima za međunarodne ciljane potrage su, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Kotor, po direktnom zahtjevu za hapšenje koji je izdat od strane nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država i Kancelarije Federalnog istražnog biroa (FBI), locirali na teritoriji opštine uhapsili tog tridesetdevetogodišnjaka, državljanina Turske i Irana:

"Visokoprofilnu metu potrage iz oblasti sajber kriminala i organizovanog kriminala, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega u Sjedinjenim Američkim Državama, i to pred Višim sudom u Njujorku za više optužbi", saopšteno je 25. juna iz Uprave policije.

Tada su kazali da je optužen da je izvršio krivična djela - zavjera radi izvršenja računarske prevare i hakovanja računara, kao i krađe identiteta:

"I to na način što je od 2013. godine kao saradnik pravnog lica sa teritorije Irana sprovodio masovne hakerske napade na infrastrukturu Sjedinjenih Američkih Država - na preko 150 Univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, uzrokujući štetu koja se procjenjuje na više od 3.4 milijarde američkih dolara. Ukradeni podaci, kao i pristup kompromitovanim univerzitetskim nalozima, korišćeni su u korist IRGC-a (Islamic Revolutionary Guard Corps - Iranske revolucionarne garde) i drugih iranskih korisnika, uključujući univerzitete sa sjedištem u Iranu".

Iz UP saopštavaju da je tom akcijom, koju je uspješno izveo Fast tim za međunarodne potrage NCB Interpola Podgorica, nastavljena odlična saradnje između NCB Interpola Podgorica i Federalnog istražnog biroa (FBI):

"Koja je u prethodne tri godine rezultirala lociranjem i lišenjem slobode ukupno sedam lica u Crnoj Gori, a koja lica su se potraživala od strane FBI-a i Pravosudnih organa Sjedinjenih Američkih Država. Sva navedena lica su u vrlo kratkom roku i na osnovu precizne razmjene obavještajnih podataka locirana i lišena slobode od strane FAST tima na našoj teritoriji.