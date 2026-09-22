Amerika se vratila i danas je jača nego ikad, poručio je predsjednik SAD Donald Tramp.

Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

On je u obraćanju Generalnoj skupštini UN naveo da Americi cijeli svijet zavidi na ekonomiji, te da SAD imaju najmoćniju vojsku i u svemu su vodeće u svijetu.

Tramp je rekao da je budućnost SAD svijetla, te podsjetio da je njegova administracija radila na tome da skloni sve nepotrebne administrativne prepreke i da je na taj način dovela Ameriku do toga da je više novca uloženo nego u bilo koju drugu zemlju ikad.

Govoreći o američkim granicama, Tramp je posebno istakao granicu sa Meksikom, koja je bila najopasnija, a sada je najobezbjeđenija i najčvršća u svijetu.

On je naglasio da prošle godine nijedan ilegalni migrant nije ušao u SAD.

Tramp je istakao i borbu protiv kriminala u Vašingtonu, gdje je stopa kriminala smanjena za 87 odsto, uz napomenu da je cilj da se potpuno eliminiše kriminal u tom području.

Prema njegovim riječima, njegova administracija "naslijedila je mračno doba Amerike" i pretvorila ga u "zlatno doba".

"Sada su SAD moćne i imaju dosta energije. Odlučni smo da preoblikujemo svjetsku scenu i riješimo probleme koji su nas dugo mučili", poručio je Tramp.

On je naveo da treba iskoristiti priliku da se stvori bezbjedniji svijet za djecu.

Tramp je rekao i to da je Amerika pokazala snagu i da je on učinio SAD najmoćnijom zemljom u svijetu.

Kao primjere odlučnosti SAD, Tramp je naveo primjer borbe protiv "Islamske države" i Irana, uz napomenu da je od prvog dana govorio da neće dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje.

Američki predsjednik podsjetio je da je ranije ponudio Teheranu ekonomsku saradnju u zamjenu za prekidanje nuklearnog programa, ali je Teheran nastavio da nadograđuje nuklearne kapacitete i proizvodi projektile koji mogu da pogode Evropu.

"Oni su razvijali nuklearnu bombu pod maskom konvencionalnih balističkih projektila", napomenuo je Tramp.

Prema njegovim riječima, Iran je prije američke operacije protiv te zemlje planirao da vrši terorističke napade, a mnogi lideri su ignorisali problem Irana, iako su ga bili svjesni.

"Kao rezultat operacije, svi brodovi iranske mornarice su pod morem, vazduhoplovstvo im je uništeno, kao i ekonomija. Inflacija im uništava zemlju", rekao je Tramp.

On je naveo da sada mora da donese odluku da li da postigne sporazum sa Iranom kojim će ta zemlja biti jedna od najmoćnijih država u regionu ili da ih uništi, bez šanse da se oporave u narednih nekoliko generacija.

Tramp je naveo da zaista želi da postigne sporazum sa Iranom.

On je negirao pojedine izvještaje da SAD nemaju više municije i naglasio da municije ima više nego što bi iko mogao da pomisli, te najavio nove proizvodne pogone za projektile i municiju.

Tramp je pozvao sve da se pridruže SAD u ekonomskoj blokadi Irana sve dok Teheran ne prestane sa napadima na brodove i ne odustane od svog nuklearnog programa, uz obećanje da će svi uskoro vidjeti svijet oslobođen od terorizma iranskog režima.

Govoreći o sukobu na Bliskom istoku, Tramp je zahvalio Savjetu bezbjednosti UN za podršku mirovnom planu SAD za Gazu, kao i svim stranama koje su pomogle u stabilizovanju situacije u Gazi.

Podsjećajući da je već doprinio okončanju osam sukoba, Tramp je najavio da će rješenje za ukrajinski sukob "doći brže nego što mnogi misle".

Tramp je podsjetio i na uspješnu operaciju u Venecueli u kojoj je uhapšen bivši predsjednik Nikolas Maduro, što je omogućilo bolju budućnost za narod Venecuele, uz sporazume koji će koristiti i Vašingtonu i Karakasu.

Prema njegovim riječima, SAD i Venecuela zajedno imaju više od 60 odsto svih zaliha nafte u svijetu.

On je ponovio da SAD neće više dozvoliti da budu izložene bilo kakvim prijetnjama, te da Amerika vraća moć u regionu i širom svijeta i stvara sigurniju budućnost za sve.

Tramp je još jednom skrenuo pažnju na važnost borbe protiv narko-kartela u Meksiku i naglasio da Vašington održava dobre odnose sa aktuelnim meksičkim vlastima.

On se osvrnuo i na dogovor sa Danskom u vezi sa bezbjednošću Grenlanda, uz napomenu da nakon današnjeg potpisivanja sporazuma tri strane nijedna neprijateljska zemlja neće moći da ima vojno prisustvo niti da sprovodi bilo kakve projekte na ostrvu bez pristanka Vašingtona.

"SAD će većim prisustvom na sjevernom Atlantiku i Arktiku pomoći osiguravanju bezbjednosti i Amerike i Evrope", poručio je Tramp.

Govoreći o Međunarodnom krivičnom sudu, Tramp je pozvao sve zemlje da istupe iz tog suda.

(Srna)