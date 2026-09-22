Interpol Podgorica je, u saradnji sa podgoričkom policijom, nakon izdržavanja zatvorske kazne od tri godine uhapsio Blagoje Gašić (30) državljanina Srbije i Crne Gore, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

"Službenici NCB Interpol Podgorica su danas, 22.09.2026. godine, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, po izlasku iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Podgorica, nakon izdržane kazne zatvora u trajanju od tri godine, lišili slobode B.G (30), državljanina Republike Srbije i državljanina Crne Gore", ističe se u saopštenju.

Prema njihovim riječima, Gašić je uhapšen na osnovu međunarodnih potjernica raspisanih od strane NCB Interpol Beograd i NCB Interpol Atina, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode u ove dvije države.

"Krivični postupak se u Republici Srbiji protiv B.G. vodi zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela kriminalno udruživanje i teško ubistvo, propisana Krivičnim zakonikom Republike Srbije, dok se u Grčkoj protiv njega krivični postupak vodi zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela formiranje i članstvo u kriminalnoj organizaciji, saučesništvo u ubistvu sa umišljajem koje je izvršeno u nizu i pokušaju i korišćenje falsifikovanog dokumenta u produženom trajanju, propisana Krivičnim zakonikom Republike Grčke. Slijedi privod B.G. sudiiji za istragu Višeg suda u Podgorici, u zakonskom roku, na dalju nadležnost", zaključuju iz UP.