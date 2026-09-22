Miloš Đuričković, Savo Lipovina, Ivan Jovanović i pripadnici njihove navodne kriminalne organizacije danas su u podgoričkom Višem sudu oslobođeni od optužbe Specijalnog tužilaštva da su planirali šverc droge vrijedne oko pet miliona eura i druga teška krivična djela.
Presudu je izrekao sudija Goran Šćepanović, koji je kazao da izvedenim dokazima nije potvrđeno da su optuženi počinili krivična djela za koja su optuženi, piše Pobjeda.
Đuričković, Lipovina i Jovanović oslobođeni od optužbe da su organizovali kriminalnu grupu, dok su Darko Drašković, Vesko Lipovina, Mirko Jovićević, Veljko Pejović, Milo Ivanišević, Petar Živković i Nikoleta Vukić oslobođeni od optužbeza članstvo u toj organizaciji.
-Za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a Krivičnog zakonika Crne Gore sud je donio oslobađajuću presudu, odnosno ocijenio da nije dokazano izvršenje krivičnog djela – navodi se u kratkom obrazloženju presude.
Istom presudom, optužba protiv Đuričkovića za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija odbijena je zbog nastupanja zastarjelosti krivičnog gonjenja, prenosi Pobjeda.
Sud je donio odluku i o oduzimanju pištolja „Češka zbrojevka“, model 75B, kalibra 9 milimetara, sa obrušenim, odnosno obrisanim serijskim brojem, 17 komada municije kalibra devet milimetara i 20 metaka kalibra 6,35 milimetara.
Prema navodima optužnice koja je potvrđena u februaru 2022. godine, koje je SDT trebalo da dokaže pred sudom, Đuričković, Lipovina i Jovanović su krajem 2017. godine formirali kriminalnu organizaciju čiji je cilj, između ostalog, bio izvršenje neodređenog broja teških krivičnih djela, trgovina drogom i nedozvoljeno držanje oružja.
Tužilaštvo je tvrdilo da su članovi organizacije obezbijedili prodavca veće količine narkotika, kao i kupca iz Slovenije, te da su za posredovanje u novčanim transakcijama i primopredaji droge ugovorili procenat.
SDT je u optužnici tvrdilo da je Lipovina imao ulogu u organizovanju nabavke i prodaje droge, dok su Petar Živković i Drašković trebalo da pronalaze kupce i prodaju narkotike, a Jovanović da skladišti veće količine droge.
Optuženi su od početka postupka negirali optužbe, piše Pobjeda.