Miloš Đuričković, Savo Lipovina, Ivan Jovanović i pripadnici njihove navodne kriminalne organizacije danas su u podgoričkom Višem sudu oslobođeni od optužbe Specijalnog tužilaštva da su planirali šverc droge vrijedne oko pet miliona eura i druga teška krivična djela.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Presudu je izrekao sudija Goran Šćepanović, koji je kazao da izvedenim dokazima nije potvrđeno da su optuženi počinili krivična djela za koja su optuženi, piše Pobjeda.

Đuričković, Lipovina i Jovanović oslobođeni od optužbe da su organizovali kriminalnu grupu, dok su Darko Drašković, Vesko Lipovina, Mirko Jovićević, Veljko Pejović, Milo Ivanišević, Petar Živković i Nikoleta Vukić oslobođeni od optužbeza članstvo u toj organizaciji.

-Za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a Krivičnog zakonika Crne Gore sud je donio oslobađajuću presudu, odnosno ocijenio da nije dokazano izvršenje krivičnog djela – navodi se u kratkom obrazloženju presude.

Istom presudom, optužba protiv Đuričkovića za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija odbijena je zbog nastupanja zastarjelosti krivičnog gonjenja, prenosi Pobjeda.

Sud je donio odluku i o oduzimanju pištolja „Češka zbrojevka“, model 75B, kalibra 9 milimetara, sa obrušenim, odnosno obrisanim serijskim brojem, 17 komada municije kalibra devet milimetara i 20 metaka kalibra 6,35 milimetara.

Prema navodima optužnice koja je potvrđena u februaru 2022. godine, koje je SDT trebalo da dokaže pred sudom, Đuričković, Lipovina i Jovanović su krajem 2017. godine formirali kriminalnu organizaciju čiji je cilj, između ostalog, bio izvršenje neodređenog broja teških krivičnih djela, trgovina drogom i nedozvoljeno držanje oružja.

Tužilaštvo je tvrdilo da su članovi organizacije obezbijedili prodavca veće količine narkotika, kao i kupca iz Slovenije, te da su za posredovanje u novčanim transakcijama i primopredaji droge ugovorili procenat.

SDT je u optužnici tvrdilo da je Lipovina imao ulogu u organizovanju nabavke i prodaje droge, dok su Petar Živković i Drašković trebalo da pronalaze kupce i prodaju narkotike, a Jovanović da skladišti veće količine droge.

Optuženi su od početka postupka negirali optužbe, piše Pobjeda.