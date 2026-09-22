Na današnji dan, čuvena lzino zvezda, Hulio Iglesijas, proslavlja svoj 83. rođendan, a priče da je "žene mijenjao kao čarape" pratile su ga do prije samo nekoliko godina

Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Hulio Iglesijas ušao je u istoriju kao najuspješniji latino izvođač svih vremena, čovjek koji je prodao više od 300 miliona albuma i sa prepoznatljivim, baršunastim glasom opčinio generacije slušalaca širom planete. Međutim, tokom cijele njegove višedecenijske karijere, impozantni muzički uspjesi nerijetko bi pali u drugi plan zbog više nego turbulentnog privatnog života.

Vidi opis Ženu varao sa 3.000 švalerki, sin s njim ne priča godinama: Sa 83 juri klinke, jezivo šta je radio ljubavnicama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Prisma by Dukas/RDB, Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Youtube printscreen/extratv Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Mediji su često u drugi plan stavljali njegove koncerte i oborene rekorde, dajući prednost nepreglednom nizu ljubavnih afera, skandala i imidžu najvećeg svetskog zavodnika koji ga je pratio u stopu.

Podsjetimo, Hulio iza sebe ima dva braka u kojim je dobio devetoro djece, iako je samo osam priznao, a najpoznatiji naslednik je svakako Enrike Iglesijas koji je nastavio stopama slavnog oca.

Ipak, ova činjenica nije ih zbližila, naprotiv. Njihov odnos bio je toliko narušen da nisu pričali preko 10 godina, a situacija se promijenila tek kada je postao deda, odnosno, kada su Enrike i Ana Kurnjikova dobili djecu.

Najveći problem u njihovom odnosu bio je Huliov ego, pa čak i rivalstvo, a dugo se pisalo i da je Enrike jako zamjerao ocu nevjerstva. Navodno je imao čak 3.000 ljubavnica za života, a iako ima 83, i dalje se ne smiruje. Naprotiv! Čini se da što je stariji juri sve mlađe i mlađe devojke, što mu javnost konstantno zamjera.

Prvi brak, afere i ljubomora

Podsjetimo, Hulio je prvi put rekao "da" prelijepoj novinarki i manekenki Isabel Prejsler. Sa vjenčanjem se požurilo jer je Isabel već bila trudna.

Međutim, dok su u očima javnosti prikazivani kao savršen par, istina je bila drugačija. Hulio je provodio vrijeme na turnejama, a mediji su brujali o aferama koje je imao. U isti mah, iako je bio nevjeran, bio je nevjerovatno ljubomoran prema Isabel, te ju je držao u "zlatnom kavezu". Tokom braka su dobili troje djece.

Presjekla je 1978. godine nakon čega je uslijedio razvod, ali i duga borba za starateljstvo, naročito kada se Izabel udala po drugi put što je Hulio doživeo kao udarac na ego.

Sve je dodatno eskaliralo kada su djeca krajem 1980-ih morala da napuste Španiju i presele se kod Hulija u Majami radi bezbjednosti, nakon što je baskijska teroristička organizacija ETA kidnapovala Hulijevog oca.

Drugi brak sa dvije decenije mlađom

Nakon svega, Hulio je ušao u drugi brak sa holandskom manekenkom Mirandom Rejnsburger, koja je zbog njega ostavila supruga.

Međutim, Hulio se i u ovom braku ponašao isto iako je tvrdio da joj je bio vjeran. Ipak, čini se da je Miranda svjesno odlučila da zažmuri na afere, čak i sada kada je nedavno isplivalo šta je Hulio radio ženama koje su radile za njega.

Podsjetimo, više žena je iznijelo ozbiljne optužbe protiv Hulija, tvrdeći da ih je prisiljavao na odnose, te da ih je kontrolosao i držao kao robove.

Iglesijas je optužbe demantovao, ali malo ko mu je povjerovao, te ostaje da vidimo kakav će epilog biti na sudu, nakon istrage.