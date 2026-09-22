Optuženi Slobodan Kašćelan kazao je danas da nije sposoban da prati suđenje i zatražio od suda da dođe da ga pregleda ljekar zbog, između ostalog, problema sa grlom.

Izvor: privatna arhiva

Dok se obraćao tročlanom vijeću kojim predsjedava sudija Nikola Boričić stajao je okružen zatvorskim policajcima, odbijajući da sjedne, piše Pobjeda.

,,Neću da sjednem. Ako sjednem, onda sam magarac. Nemam života, hoću ljekara, ne mogu da čekam doktora 10 dana da me pregleda, istakao je Kašćelan, koji je optužen da je dio kriminalne grupe kojoj se sudi za ubistva pripadnik škaljarskog klana Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića.

Sudija Boričić mu je pojasnio kako je obaviješten da su ga ljekari u UIKS-u pregledali.

,,Niko me nije pregledao, tamo je štala đe su doktori u UIKS. Neću da sjedim, ne moram ja ništa, samo moram da umrem, kazao je optuženi Kašćelan i dodao: “Ja moram da idem”.

Međutim, odmah je vraćen na mjesto, a sudija Boričić prekinuo je suđenje kako bi pozvao vještaka medicinske struke Nemanju Radojevića da pregleda Kašćelana.

Osim toga, većina okrivljenih štrajkuje glađu i prema njihovim tvrdnjama, nije sposobno da prati suđenja.

Potom je data polusatna pauza tokom koje je Radojević pregledao optužene.

Nakon toga, sudija Boričić je saopštio da je taj vještak utvrdio da su svi sposobni za današnji glavni pretres uz obrazloženje da su iscrpljeni, sa manjkom koncentracije, da su malaksali…

,,Poslije 23 dana štrajka glađu sposobni? Treba li da umremo ovdje?" reagovao je jedan od optuženih.

Optuženi Vladimir Vučković je u jednom trenutku i zaplakao jer, kako tvrdi, loše i “nema veze sa ovim”.

,,Pet i po godina u pritvoru. Na pravdi boga", poručio je, prenosi Pobjeda.

Prema optužnici SDT, odbjegli navodni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, kao organizator, krajem jula i u drugoj polovini avgusta 2020. godine, okrivljenima Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku naredio da se pronađu i otmu, a potom i ubiju pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije Milo Radulović i Damir Hodžić.

Osim Zvicera, Živkovića, Vujotića, Kneževića, Miljkovića i Belivuka, Kašćelana i Vučkovića nalaze se i Ratko Živković, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čolaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko i Bojan Bešović.

Ovi optuženi su, prema sumnjama tužilaštva, imali različite uloge u logistici i prikrivanju tragova ovih zločina.

Suđenje se nastavlja 29. septembra, piše Pobjeda.