Porodila se Silvija Nedeljković poslije 17 godina borbe za potomstvo: Par dočekao blizance, blistaju od sreće

Silvija Nedeljković postala je majka blizanaca nakon 17 godina borbe za potomstvo, a ona i suprug Saša su presrećni.

Izvor: Instagram printscreen / silvijanedeljkovic

Pjevačica Silvija Nedeljković postala je majka blizanaca, čime joj se nakon 17 godina borbe za potomstvo ostvarila velika životna želja.

Silvija se porodila večeras u Narodnom frontu, a porođaj je obavljen carskim rezom. Mama i bebe se osjećaju dobro. Silvija i njen suprug Saša godinama su se borili da postanu roditelji, a pjevačica je ranije otvoreno govorila o izazovnom putu koji je prošla. Uprkos brojnim pokušajima vantjelesne oplodnje, kako je isticala, vjera i želja da ne odustane nikada je nisu napustile.

Pogledajte kako je izgledala u trudnoći:

Borili se 17 godina za potomstvo

Nedavno je govorila o trudnoći i trenutku kada je saznala da će postati majka, kao i o tome kako je reagovala kada je otkrila da nosi blizance.

"Sam proces nije bio lak, jer zbog prirode Sašinog posla, ja sam morala sama to da prođem, ali posle toliko vantjelesnih iza nas nekako sam ovog puta to prihvatila drugačije i otišla za Solun potpuno mirna i uživala par dana prije procedure u tom gradu, pa mislim da je sva ta pozitivna energija, a i ljudi tamo pozitivno uticalo na sve", navela je ona.

"Kad sam se vratila i posle par dana saznala da sam trudna, pa nakon saznanja da su blizanci bilo je prosto nevjerovatno. Pomiješana su to osjećanja, i sreća i strah i briga, a opet sam nekako neki mir osjećala od početka do dana danas. Presrećni smo zaista. Evo pet mjeseci prolazi, pa jos malo ako Bog da da sve bude do kraja dobro i stižu bebani", rekla je ona nedavno za Blic.

Ovako je nekada izgledala:

Izvor: Telegraf/ MONDO