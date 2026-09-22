Tinejdžer (15) uhapšen je u Turskoj nakon što je ispred škole ranio najmanje 11 učenika, od kojih je dvoje životno ugroženo. Zbog napada privedeni su i njegovi roditelji i deda.

Izvor: X/@HaberAnalizCom

Turska policija uhapsila je petnaestogodišnjeg H. O. pod sumnjom da je jutros ispred škole "Inči Uzmez" u Manisi otvorio vatru i ranio najmanje 11 učenika, od kojih se dvoje nalazi u kritičnom stanju. U okviru istrage ove tragedije, policajci su lišili slobode i roditelje osumnjičenog tinejdžera, kao i njegovog dedu.

BREAKING: At least 4 students were reportedly injured after a gunman opened fire outside a high school in Manisa, western Turkey.One student is said to be in critical condition.The shooter fled after the attack, triggering a police manhunt, but was later arrested.A normal school morning turned into a shooting scene before classes had even properly begun.Writer: Juliehttps://t.co/KeEAong6gmhttps://t.co/mS8INpAmjR — Mario Nawfal (@MarioNawfal)September 22, 2026

Tragedija se dogodila jutros, nešto prije osam sati, a na mesto napada su odmah stigle brojne ljekarske i policijske ekipe. Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak kada osumnjičeni prolazi ulicama u blizini škole držeći oružje i repetirajući ga. Nakon što je pucao na đake, H. O. je pobjegao sa lica mjesta, ali mu je policija ubrzo ušla u trag i privela ga. Vjeruje se da je i sam bio učenik ove obrazovne ustanove.

Iako tačan motiv napada još uvijek nije zvanično saopšten, turski mediji navode da je H. O. samo dan ranije izazvao incident i potukao se ispred škole zbog nesuglasica oko jedne djevojke. Sa pojedinim učenicima je i odranije bio u sukobu, pa policija sada detaljno ispituje da li je upravo taj konflikt bio povod za jutrošnji krvavi pir.