Udala se Nataša Đorđević: Pjevačica se u 52. godini vjenčala s kolegom, o drami sa bivšim brujala estrada

Pjevačica Nataša Đorđević (52) udala se za muzičara Peđu Mandića, a juče su se vjenčali i u crkvi.

Izvor: Youtube/Grand parada

Nekada veoma popularna pjevačica narodne muzike Nataša Đorđević, udala se za svog kolegu muzičara Peđu Mandića, a slike iz crkve je objavila i na Instagram profilu.

"Poseban dan za nas" napisala je pjevačica.

U komentarima su ubrzo uslijedile brojne čestitke porodice, prijatelja i fanova koji su mladencima poželjeli sve najbolje u zajedničkom životu.

Dramatična prošlost i turbulencije sa bivšim partnerom

Nataši je ovo drugi brak, sa bivšim partnerom Goranom ima sina, a o drami koju je proživjela nakon raskida sa njim javno je govorila prije nekoliko godina.

Pjevačica je tada ispričala kako ju je bivši partner pratio automobilom, presreo pred zgradom, lupao po prozoru i skočio na haubu njenog vozila. Kada je pokušala da pobjegne, on je svojim automobilom udarao u njen kako bi je izgurao sa puta, a drama se završila tek kada se primakla policijskoj stanici u Mirijevu.

Ipak, strasti su se vremenom slegle, a Nataša je kasnije istakla da su uspjeli da izglade odnose i uspostave dobru komunikaciju radi dobrobiti njihovog zajedničkog sina. Danas pjevačica uživa u novoj ljubavi i bračnoj sreći pored Peđe Mandića, piše Blic.

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