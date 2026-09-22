Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podnijelo je optužnicu protiv pripadnika škaljarske ćelije Balkanskog narko kartela Dragana Pečurice, državljanina Slovenije Luke Lipeja Mlekuza i državljanina Hrvatske I.J. zbog šverca 380 kilograma kokaina i pranja novca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv okrivljenog D.P., državljanina Crne Gore i protiv državljana Slovenije i Hrvatske L.L.M. i I.J., za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čiji je predmet 380 kg opojne droge kokain i četiri krivična djela pranje novca, čiji su predmet ukupno 2.935.000 eura, pribavljenih prodajom opojne droge, a prenesenih iz inostranstva u Crnu Goru, u namjeri da se prikrije njihovo porijeklo", piše u saopštenju SDT-a, kako javljaju Vijesti.

U saopštenju se navodi da je u optužnici je predloženo da se Pečurici produži pritvor, dok su ostali okrivljeni u bjekstvu, i da je za njima je raspisana potjernica.

Mlekuz (33) je uhapšen 8. avgusta u Hrvatskoj po crvenoj potjernici NCB Interpol Podgorica.

Pečuricu su pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili 7. aprila i on se nalazi u pritvoru.