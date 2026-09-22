Avion sa brazilski pjevačem Rik i biznismenom Brunom Avelarom nestao je tokom leta iz Porto Bela prema Sao Paulu. Potraga je u toku.

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Avion u kojem su se nalazili brazilski pjevač Rik i biznismen Bruno Avelar, koji je poletio iz Porto Bela prema Sao Paulu, nestao je u regionu Urubisi na jugoistoku Brazila, saopštila je danas lokalna policija

Potraga, u kojoj učestvuju helikopteri, je organizovana prema poslednjoj poznatoj lokaciji na kojoj je uhvaćen signal mobilnog telefona jednog od članova posade, prenosi Globo.

Prema saopštenju pres službe biznismena Bruna Avelara, njegov snimatelj, Paulo Soareš, i pilot, čije ime nije objavljeno, takođe su bili u letjelici, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Avion je izgubio komunikaciju oko 17.00 sati po lokalnom vremenu, iznad planinskog regiona u saveznoj državi Santa Katarina u Brazilu.

(Euronews/MONDO)