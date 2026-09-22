Evropska unija nije potvrdila ukidanje sankcija protiv ruskih oligarha, uprkos zahtjevima Francuske i Luksemburga. Pregovori se nastavljaju.

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U ponedeljak uveče, Evropska unija nije uspjela da potvrdi načelni sporazum o ukidanju sankcija protiv dvojice ruskih oligarha, kako su zahtjievali Francuska i Luksemburg, a pregovori bi trebalo da se nastave u utorak, javile su diplomate.

Načelni sporazum je postignut u ponedeljak popodne, ali se jedna zemlja, Letonija, usprotivila njegovoj potvrdi, prema diplomatskom izvoru, javlja AFP, dodajući da se odluke EU o sankcijama donose jednoglasno.

Francuska zahtjeva da se rusko-uzbekistanski oligarh Ališer Usmanov ukloni sa liste sankcija, čemu se protive brojne države članice EU i Ukrajina, upozoravajući na opasan presjedan i lošu poruku Moskvi, javlja AFP.

Luksemburg je zatražio uklanjanje ruskog biznismena Mihaila Fridmana sa liste sankcija, rekli su isti izvori.

Sankcije EU uključuju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja na teritoriji 27 zemalja članica.

Kalas poziva članice da održe politiku sankcija

Šefica evropske spoljne politike Kaja Kalas pozvala je u ponedeljak 27 zemalja članica da održe politiku sankcija, rekavši da ona mora ostati "u srži" evropske politike pritiska na Moskvu, tokom konferencije za novinare u Njujorku na marginama Generalne skupštine UN.

"Neke države članice su tražile da se određene osobe uklone sa spiska i zato su ovi razgovori trenutno u toku. Jasno nam je potrebna stabilnost, što znači da sankcije ostanu na snazi duže. Zato radimo i na novom paketu sankcija", rekla je Kalas.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha opisao je uklanjanje dvojice oligarha kao "neprihvatljivo" i upozorio da bi to poslalo "lošu poruku Moskvi u vreme kada je potrebno pojačati pritisak", prenosi AFP.

Russian billionaire Mikhail Fridman, worth about $15 billion, has now filed a lawsuit against the UK, Luxembourg and Ukraine, seeking compensation for his frozen assets. His interests in court will be represented by none other than the wife of former British PM Tony Blair.pic.twitter.com/4D5wnYu3wC — Daractenus (@Daractenus)December 1, 2025

Pariz traži smenu Usmanova iz razloga nacionalne bezbijednosti

Pariz je naveo "razloge nacionalne bezbijednosti" kao razlog za uklanjanje Usmanova, bez daljeg objašnjenja, prema riječima evropskih diplomata.

"Imamo specifično pitanje nacionalne bezbijednosti i želimo pozitivno da odgovorimo našim međunarodnim partnerima koji nas kontaktiraju u vezi sa gospodinom Usmanovim", rekao je diplomatski izvor u Parizu, prema AFP-u.

Prema pisanju "Fajnenšel tajmsa", Pariz insistira na sporazumu o oslobađanju zatvorenika koji uključuje nekoliko francuskih državljana pritvorenih u Azerbejdžanu.

Ako Usmanov bude uklonjen sa liste, isto bi se moglo desiti i Fridmanu na zahtev Luksemburga, prema izvorima koje je naveo AFP.

Oglasio se i Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je prošle nedelje da "svakako nije vrijeme za ukidanje sankcija", "spasavanje ruskih oligarha od sankcija" i "davanje poklona Rusiji", podseća AFP.

Režim sankcija protiv Moskve mora se obnavljati svakih šest mjeseci, a rok je određen za srijedu u ponoć. Ako do tada ne bude dogovora, sankcije bi bile ukinute.

Da bi se smanjio taj rizik u budućnosti, 27 članica se u principu složilo da produži rok na 36 mjeseci umjesto šest, prema diplomatskom izvoru. Prihvatanje tog predloga biće takođe odlučeno u nastavku pregovora u utorak, prema AFP-u.

(Jutarnji/MONDO)