Policija je potvrdila da su među ispisanim sadržajima bili “Beli front”, “1101” i, kako su naveli, “tzv. kukasti krst”, kao i drugi natpisi i oznake.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija je identifikovala trojicu petnaestogodišnjaka za koje sumnja da su ispisali grafite i simbole na objektu Druge osnovne škole u Budvi, među kojima su bili natpis “Beli front”, broj “1101” i kukasti krst, a motiv i kontekst njihovog ispisivanja još se utvrđuju, kazali su “Vijestima” iz Uprave policije.

Jedan od trojice maloljetnika je, prema navodima Uprave policije, nakon tog događaja prijetio roditeljima ukoliko prema njemu budu preduzete zakonske mjere zbog ispisivanja grafita. Roditelji su slučaj prijavili policiji, nakon čega je petnaestogodišnjak, po nalogu nadležnog državnog tužioca, privremeno smješten u odgovarajući centar za vaspitanje djece i mladih.

Iz Uprave policije su redakciji još kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva 11. septembra, odmah po prijavi, izašli na lice mjesta i na zidu škole i školskom trotoaru zatekli riječi, simbole i brojčane oznake ispisane crnim sprejem, velikim štampanim ćiriličnim slovima.

Policija je potvrdila da su među ispisanim sadržajima bili “Beli front”, “1101” i, kako su naveli, “tzv. kukasti krst”, kao i drugi natpisi i oznake.

“Prilikom postupanja policijski službenici su u zapisnicima konstatovali zatečeno činjenično stanje, o čemu je obaviješteno postupajuće Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru”, kazali su iz Uprave policije.

Trojica petnaestogodišnjaka, kažu iz policije, identifikovana su istog dana.

Preciziraju da su maloljetnici, u pratnji roditelja, pozvani u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Budva radi prikupljanja obavještenja.

Od njih su, u prisustvu roditelja, uzete izjave na zapisnik, a sa slučajem je upoznat nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

“Kontekst nastanka ovih grafita, kao i motiv njihovog ispisivanja, biće predmet daljih policijsko-tužilačkih aktivnosti”, odgovorili su iz policije na pitanja redakcije.

“Vijesti” su policiju pitale i da li provjerava odakle su maloljetnici preuzeli korišćenu simboliku, odnosno postoji li njihova eventualna povezanost sa grupama, profilima na društvenim mrežama ili drugim sadržajima na kojima se takve oznake koriste.

Iz Uprave policije nijesu precizno odgovorili na ta pitanja, već su naveli da su “u toku dalje policijsko-tužilačke aktivnosti na utvrđivanju svih činjenica”.

Policiju smo pitali i o oznakama “88”, “1161”, “WP” i “WW”, natpisu “Beli front” i keltskom krstu, kao i da li se, osim mogućeg oštećenja školske imovine, ispituje eventualna ideološka ili ekstremistička pozadina grafita.

U odgovoru policije potvrđeno je da su službenici na licu mjesta evidentirali natpis “Beli front”, broj “1101”, kukasti krst i druge natpise i oznake. Nijesu, međutim, pojedinačno potvrdili ostale oznake o kojima su “Vijesti” pitale.

Ponovili su da će motiv ispisivanja grafita i njihov kontekst biti predmet daljeg postupanja policije i tužilaštva.

Radi se o oznakama i natpisima koje koriste neonacističke i druge krajnje desne grupe.

Nakon događaja u školi, jedan od trojice petnaestogodišnjaka je, prema navodima Uprave policije, prijetio roditeljima ukoliko prema njemu budu primijenjene zakonske mjere i radnje zbog ispisivanja grafita.

Roditelji su prijetnje prijavili Odjeljenju bezbjednosti Budva.

Policija je postupila po toj prijavi, a nakon preduzetih mjera i radnji maloljetnik je, po nalogu državnog tužioca, privremeno smješten u odgovarajući centar za vaspitanje djece i mladih.

Sa cijelim slučajem upoznata je državna tužiteljka za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koja je naložila da joj spisi predmeta budu dostavljeni na ocjenu i mišljenje.

Obaviješten je i Centar za socijalni rad, kao i drugi nadležni organi i institucije.

“Vijesti” su Upravu policije pitale i da li je o sadržaju grafita obaviještena Agencija za nacionalnu bezbjednost.

Iz policije su odgovorili da Uprava policije i ANB “na dnevnom nivou razmjenjuju informacije od značaja za unutrašnju i nacionalnu bezbjednost”, ali nijesu precizirali da li je Agenciji dostavljena informacija baš o ovom slučaju.

ANB nije odgovorio na pitanja “Vijesti” u vezi sa tim da li raspolažu saznanjima o tome da se simbolika o kojoj smo pitali koristi među krajnje desnim, neonacističkim ili drugim ekstremističkim grupama, niti da li pojavu takvih oznaka među maloljetnicima u Budvi ispituje i sa tog aspekta.

Agenciju smo pitali i da li slučaj razmatra u kontekstu mogućih procesa radikalizacije i uticaja ekstremističkih sadržaja na djecu i mlade, kao i da li je ista ili slična simbolika ranije registrovana među mladima ili na drugim lokacijama u Crnoj Gori.

Iz tajne policije je ranije saopšteno redakciji, a u vezi sa sličnim grafitima koji su osvitali na podgoričkim fasadama, da njihova dosadašnja saznanja ne ukazuju na postojanje organizovanih neonacističkih ili fašističkih grupa u Crnoj Gori.

“Istovremeno, evidentiraju se pojedinačne pojave i aktivnosti koje sadrže elemente takve ideologije i simbolike, a koje Agencija prati i procjenjuje sa aspekta njihovog eventualnog bezbjednosnog značaja, mogućeg povezivanja pojedinaca i eventualnog prerastanja u organizovanije oblike djelovanja”, odgovorili su u avgustu “Vijestima” iz kabineta direktora ANB-a Ivice Janovića.

Naglasili su tada da u okviru svojih zakonskih nadležnosti, kontinuirano prate, analiziraju i procjenjuje pojave i aktivnosti pojedinaca i grupa koje mogu imati obilježja nasilnog ekstremizma ili na drugi način imati implikacije po nacionalnu bezbjednost Crne Gore.

“Sama politička ili ideološka opredijeljenost, bez postojanja bezbjednosno relevantnih aktivnosti, nije osnov za postupanje Agencije”, naveli su tada iz ANB-a.

Odgovori nijesu stigli ni iz Druge osnovne škole u Budvi.

“Vijesti” su školu pitale kada su grafiti primijećeni, da li objekat ima video-nadzor i jesu li eventualni snimci dostavljeni policiji, kao i da li je sa učenicima, roditeljima i stručnim službama razgovarano o ispisanim simbolima i razlozima njihovog pojavljivanja.

Od škole smo tražili i informacije o mjerama koje je preduzela ili planira da preduzme nakon incidenta.

Policija je ranije saopštila da su maloljetnici na objektu Druge osnovne škole u Budvi čupali ogradu, uništavali hidrante i oštećivali fasadu.

Nakon tog incidenta, organizovan je sastanak u Opštini Budva, nakon kojeg je saopšteno da će zaštitarska služba biti organizovana tokom noći u budvanskim školama, ali i postavljen novi video-nadzor, rasvjeta i ograda.

“Opština Budva obezbijediće sredstva za unapređenje sistema tehničke zaštite osnovnih škola, uključujući novi video-nadzor, alarmne sisteme, dodatnu rasvjetu i ograde, u skladu sa potrebama i stanjem utvrđenim u svakoj školi. Na taj način biće dodatno unaprijeđeni uslovi za prevenciju, nadzor i pravovremeno reagovanje u slučaju ugrožavanja školske imovine”, naveli su iz Opštine Budva nakon tog sastanka, pišu Vijesti.