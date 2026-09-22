U podgoričkom Višem sudu i danas je odloženo suđenje četrnaestočlanoj kriminalnoj grupi optuženoj za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Razlog odlaganja je otkazivanje punomoćja advokatima od strane optuženih ali i zahtjevi pojedinih advokata za otkazivanje punomćja.

Prvo se sudu obratio advokat Sava Popović. On je kazao da je juče posjetio optuženog Marija Miloševića i da mu je Milošević rekao da ne želi da ga on zastupa, piše Dan.

,,Nemam ništa posebno da dodam. Osim da predložim da me razrješite", dodao je advokat.

Zatim se sudu obratio optuženi Mario Milošević. Milošević je sudu istakao da ne želi da ga zastupa pomenuti advokat jer je ružno pričao o njenu. Miloševic je naveo da je advokat pred drugima ružno pričao o njemu i to na prijemnici UIKS-a i da je tu bio prisutan član njegove porodice, majka koja je to sve čula.

Zatim je advokat kazao da on nije ništa ružno pričao o Miloševiću, već da je imao raspravu sa službenicom jer mu nije dozvolila da u sandale uđe u UIKS.

Sudu se zatim obratila i advokatica Snežana Jović, koja po službenoj dužnosti zastupa Filipa Bešovića. I ona je sudu ukazala da traži da je sud razrješi. Optuženi Filip Bešović je kazao da ima odabranog advokata.

Sud je naveo da se dopisom obratila i advokatica po službenoj dužnosti koja zastupa Gorana Rakočevića. Ona je navela ne može da zastupa optuženog Gorana Rakočevića jer isti odbija saradnju i navela je zdravstvene, privatne, razloge zbog kojih traži da je sud izuzme.

Sudija je Radovan Vlaović je zatim donio odluku i kazao da sud ostaje pri stavu da neće opozvati advokate po službenoj dužnosti.

Sudija je naveo da što se tiče advokatice koja po službenoj dužnosti zastupa Rakočevića, sud uvažava privatne i medicinske razloge i prihvata njen zahtjev za njeno izuzeće, javlja Dan.

Kada su u pitanju navodi Marija Miloševića, sudija je kazao da je očigledno da je tu došlo do neke priče sa advokatom ali da će utvrditi o čemu je riječ.

Zatim je sudija naveo oko desetak termina za ovo suđenje.

Nakon toga je advokat Marko Radović kazao da zbog obaveza u drugim postupcima otkazuje punomoćja u ovom postupku, jer ne može sve postići.

Suđenje se nastavlja 8.10.2026. u 8 časova.

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović.

Kao direktni izvršilac ubistva Podgoričanina Miodraga Kruščića označen je Mario Milošević.

On je osumnjičen da je 21. maja 2018. godine ubio Kruščića dok je sjedio u kafiću na Starom aerodromu u Podgorici.

Filip Knežević optužen je da je pucao u Oliveru Lakić, 8. maja 2018. godine, ispred ulaza zgrade u Podgorici, u kojoj živi. Ona je tada ranjena u nogu.

Optuženima se, pored ostalog, na teret stavlja i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.