Slika poznatog pjevača u monaškoj odori širi se brzinom svjetlosti, a priče o njegovom odlasku iz svetovnog života sve su glasnije.

Izvor: Ilija Ilić/X/Morana

Društvene mreže doslovno gore zbog fotografije koja je preko noći postala glavna tema. Na njoj se nalazi poznati pjevač Sloba Vasić, odjeven u crnu monašku odoru, uslikan podno manastira Ostrog.

Ovaj prizor nije ostavio nikoga ravnodušnim, pa jeodmah pokrenuo lavinu komentara i pitanja: da li je Sloba definitivno rekao "zbogom" estradi i krenuo stopama kolege Milana Stankovića, ili je u pitanju samo još jedna u nizu modernih fotomontaža napravljenih pomoću vještačke inteligencije (AI)?

Pogledajte fotografiju i procijenite sami:

Ljudi jel ovo Sloba Vasic krenuo putem Milana Stankovica??pic.twitter.com/bDoRgGeq4Q — Morana (@MoranaDarkAngel)September 21, 2026

Ispod slike su se nizali različiti: "Zamonašio se", "Ovaj hoće ženi da se iskupi pred Bogom za grijehe, a Milan je otišao jer ne može više da bude dio ovog grešnog i trivijalnog svijeta, velika je razlika", "U njemu se bore Milan i Darko", a bilo je i onih koji su u doba vještačke inteligencije sumnjali u vjerodosotojnost fotke:

"Ma, ovo je AI sigurno!"

Probali smo da odgovor dobijemo od Slobinog PR tima, ali se do objavljivanaj ovog teksta nisu oglasili.

Život pod lupom i teška borba sa psihičkim zdravljem

Nije tajna da je Sloba Vasić proteklih godina prošao kroz pravi pakao na privatnom i zdravstvenom planu. Pjevač je otvoreno govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi sa anksioznošću, napadima panike i visokim krvnim pritiskom, što ga je u jednom momentu dovelo i do boravka u psihijatrijskoj ustanovi.

Pogledajte slike sa suprugom nakon izlaska iz "Laze Lazarević":

Vidi opis Osvanula fotka Slobe Vasića u monaškoj odori: Pjevač sa mantijom i bradom pod Ostrogom nakon teškog perioda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Prolazio sam kroz izuzetno težak period, gdje sam morao da potražim stručnu pomoć. Moje stanje je bilo toliko ozbiljno, da sam završio na psihijatriji kako bih sačuvao glavu i ponovo stao na noge", iskreno je ranije priznavao pjevač, ne skrivajući da ga je estradni život i konstantan stres umalo skupo koštao.

Pored borbe za psihičko zdravlje, Vasić se borio i sa gojaznošću, pa se podvrgao i ugradnji želudačne trake, što je dodijatno opteretilo njegov organizam. U svim tim trenucima, kako kažu oni koji ga poznaju, vjera mu je bila jedan od glavnih oslonaca.

Da li pod Ostrogom našao spas?

Upravo zbog teške prošlosti i emotivnih lomova, mnogi su skloni da povjeruju da fotografija nije AI trik, već da je Sloba zaista donio radikalnu životnu odluku. S druge strane, živimo u eri kada vještačka inteligencija u nekoliko sekundi može bilo koga da "obuče" u mantiju i smjesti pod Ostrog, pa javnost sa nestrpljenjem očekuje zvaničnu reakciju pjevača ili nekoga iz njegovog bliskog okruženja.

Da li je Sloba Vasić pronašao svoj mir u tišini svetinje ili je postao žrtva još jedne internet šale, ostaje da vidimo u narednim danima. Jedno je sigurno, fotografija je napravila potpunu pometnju na mrežama.

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