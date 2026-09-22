Slika poznatog pjevača u monaškoj odori širi se brzinom svjetlosti, a priče o njegovom odlasku iz svetovnog života sve su glasnije.
Društvene mreže doslovno gore zbog fotografije koja je preko noći postala glavna tema. Na njoj se nalazi poznati pjevač Sloba Vasić, odjeven u crnu monašku odoru, uslikan podno manastira Ostrog.
Ovaj prizor nije ostavio nikoga ravnodušnim, pa jeodmah pokrenuo lavinu komentara i pitanja: da li je Sloba definitivno rekao "zbogom" estradi i krenuo stopama kolege Milana Stankovića, ili je u pitanju samo još jedna u nizu modernih fotomontaža napravljenih pomoću vještačke inteligencije (AI)?
Pogledajte fotografiju i procijenite sami:
Ljudi jel ovo Sloba Vasic krenuo putem Milana Stankovica??pic.twitter.com/bDoRgGeq4Q— Morana (@MoranaDarkAngel)September 21, 2026
Ispod slike su se nizali različiti: "Zamonašio se", "Ovaj hoće ženi da se iskupi pred Bogom za grijehe, a Milan je otišao jer ne može više da bude dio ovog grešnog i trivijalnog svijeta, velika je razlika", "U njemu se bore Milan i Darko", a bilo je i onih koji su u doba vještačke inteligencije sumnjali u vjerodosotojnost fotke:
"Ma, ovo je AI sigurno!"
Probali smo da odgovor dobijemo od Slobinog PR tima, ali se do objavljivanaj ovog teksta nisu oglasili.
Život pod lupom i teška borba sa psihičkim zdravljem
Nije tajna da je Sloba Vasić proteklih godina prošao kroz pravi pakao na privatnom i zdravstvenom planu. Pjevač je otvoreno govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi sa anksioznošću, napadima panike i visokim krvnim pritiskom, što ga je u jednom momentu dovelo i do boravka u psihijatrijskoj ustanovi.
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Osvanula fotka Slobe Vasića u monaškoj odori: Pjevač sa mantijom i bradom pod Ostrogom nakon teškog perioda
"Prolazio sam kroz izuzetno težak period, gdje sam morao da potražim stručnu pomoć. Moje stanje je bilo toliko ozbiljno, da sam završio na psihijatriji kako bih sačuvao glavu i ponovo stao na noge", iskreno je ranije priznavao pjevač, ne skrivajući da ga je estradni život i konstantan stres umalo skupo koštao.
Pored borbe za psihičko zdravlje, Vasić se borio i sa gojaznošću, pa se podvrgao i ugradnji želudačne trake, što je dodijatno opteretilo njegov organizam. U svim tim trenucima, kako kažu oni koji ga poznaju, vjera mu je bila jedan od glavnih oslonaca.
Da li pod Ostrogom našao spas?
Upravo zbog teške prošlosti i emotivnih lomova, mnogi su skloni da povjeruju da fotografija nije AI trik, već da je Sloba zaista donio radikalnu životnu odluku. S druge strane, živimo u eri kada vještačka inteligencija u nekoliko sekundi može bilo koga da "obuče" u mantiju i smjesti pod Ostrog, pa javnost sa nestrpljenjem očekuje zvaničnu reakciju pjevača ili nekoga iz njegovog bliskog okruženja.
Da li je Sloba Vasić pronašao svoj mir u tišini svetinje ili je postao žrtva još jedne internet šale, ostaje da vidimo u narednim danima. Jedno je sigurno, fotografija je napravila potpunu pometnju na mrežama.
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Osvanula fotka Slobe Vasića u monaškoj odori: Pjevač sa mantijom i bradom pod Ostrogom nakon teškog perioda