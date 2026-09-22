Milica Pavlović ne može da sakrije sreću zbog brata i Silvije Nedeljković: "Slavićemo blizance 2 dana"

Silvija Nedeljković i Saša Stamenković dobili su blizance posle 17 godina borbe za potomstvo. Milica je otkrila da joj je Saša brat i najavila veliko porodično slavlje povodom prinova.

Izvor: društvene mreže

Pjevačica Silvija Nedeljković i njen suprug, fudbaler Saša Stamenković, ostvarili su svoj najveći san i dobili blizance nakon čak 17 godina teške borbe za potomstvo. Nema sumnje da je ovo prelijepa vijest usrećila i pjevačicu Milicu Pavlović, koja je tek nedavno u javnosti otkrila da je Saša njen brat i da je sa njima izuzetno bliska.

Milica nije krila uzbuđenje zbog dolaska prinova u familiju, najavivši veliko slavlje povodom ovog najlepšeg povoda.

"Mi smo familija"

" Nikada za ovih 15 godina to nisam podijelila sa svima vama, iako sam otvorena i transparentna. Saša je moj brat, Silvija je kod nas u familiji, stalno smo u kontaktu. Iznenadio me je za rođendan. Nisam bila tu, on mi je u dvorištu ostavio ogromno čokoladno jaje i dres sa mojim imenom unutra. Jedva čekam da se Silvija porodi, slavićemo dva dana " rekla je Milica nedavno.

Najteži period i borba za roditeljstvo

Iako sada uživaju u najljepšim trenucima, bračni par je ranije otvoreno govorio o gubicima i teškim emotivnim krizama kroz koje su prošli. Silvija se suočila sa spontanim pobačajem prije dvije godine, što je na nju ostavilo dubok trag.

Govoreći o tom bolnom iskustvu, pjevačica je bila potpuno iskrena o svojim strahovima:

"Spontani koji sam imala prije dvije godine, to mi je bilo jako teško jer je došla trudnoća potpuno prirodno, ne vantjelesnom. Prvo smo bili svi iznenađeni, demantovali smo sve te medicinske stručnjake i ostalo… To mi je jako teško palo i taj period mi je bio najgori period u životu. Željela bih da mogu da zaboravim taj period, ali ne mogu, i svašta mi je prolazilo kroz glavu i da se pokupim, da odem, da ga pustim da bude slobodan… jednostavno svašta mi je tada prolazilo kroz glavu, ali nekako kažem, opet onaj gore te namjesti, našteluje te, vrati te na fabrička podešavanja i ideš dalje."

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(Blic / MONDO)