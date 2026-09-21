Presli Gerber, sin Sindi Kroford, preminuo je u 27. godini u ustanovi za rehabilitaciju, u kojoj se liječio od bolesti zavisnosti.

Izvor: Instagram/Cindycrawford

Sin čuvene manekenke Sindi Kraford i biznismena Rendija Gerbera, Presli Gerber, tragično je preminuo u 27. godini u jednoj ustanovi za rehabilitaciju. Zvanični organ Okruga Los Anđeles potvrdio je odlazak mladog manekena, dok tačne okolnosti i uzrok smrti i dalje nisu predočeni javnosti.

Svega nekoliko mjeseci uoči ovog tragičnog ishoda, porodica mu je javno pružila potpunu podršku nakon što se u martu podvrgao specifičnom tretmanu ibogainom radi liječenja bolesti zavisnosti.

Liječili ga supstacom zabranjenom u Americi

Ova psihotropna supstanca, koja se dobija iz afričke biljke i služi za ublažavanje apstinencijalnih kriza i regeneraciju moždanih funkcija, zabranjena je u Americi još od 1967. godine, zbog čega je liječenje sprovedeno u Meksiku. Nakon što je na društvenim mrežama podijelio detalje o ovom iskustvu, majka Sindi uputila mu je emotivnu poruku:

- Ti si ratnik! Prošao si kroz vatru da bi pronašao sebe! Tako sam ponosna, poručila mu je majka.

Njegova sestra Kaja istakla je koliki ponos osjeća zbog njegovog koraka, dok je otac Rendi naglasio sinovljevu hrabrost tokom najtežih životnih borbi.

Vidi opis Sindi ogolila dušu par mjeseci prije gubitka sina: Ovako ga je bodrila dok je bio na liječenju, riječi lome dušu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Profimedia/ Image Press Agency / Sipa USA Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Peter Foley/EPA Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Peter Foley/EPA Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ALLISON DINNER/EPA Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram/kaiagerber Br. slika: 6 6 / 6 AD

Terapije bez rezultata i odlazak na liječenje

U svojoj potresnoj poruci objavljenoj pred sam početak terapije, Presli je iskreno opisao sopstvene strahove i unutrašnje lomove. Priznao je da je bio prestravljen, ali da je vjerovao u proces koji je bio veći od njega. Otvoreno je govorio i o tome da je tokom godina promijenio čak 15 različitih psihijatara i popio na desetine terapija bez pravog usmjerenja, zbog čega mu je bila neophodna rigorozna medicinska kontrola.

Kaja Gerber o odrastanju uz brata

Njegova sestra Kaja nedavno je u razgovoru za magazin Vogue govorila o Preslijevoj otvorenim borbama, priznajući da je godinama nastojala da bude "jednostavno dijete" kako roditeljima ne bi stvarala dodatni teret pored brata kom je trebala pomoć. Dodala je da je Preslija smatrala svojim velikim učiteljem, jer je imao hrabrosti da bude u potpunosti iskren pred javnošću.

Sredinom godine, Presli je objavio dirljiv snimak sa ocem sa zajedničkog jedrenja na vodi, izrazivši mu zahvalnost što nikada nije digao ruke od njega. Otac mu je tada odgovorio da mu predstavlja čast što ga prati kroz život i da se uz pravu podršku uvijek može stati na noge. Nažalost, nedugo nakon toga uslijedio je tragičan kraj.

Pogledajte u galeriji fotografije Preslija Gerbera: