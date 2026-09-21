Maskirani huligani sa palicama upali su na rođendan u Grockoj i brutalno pretukli trojicu gostiju. Jedan muškarac se bori za život zbog teških povreda glave, a policija traga za napadačima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U naselju Grocka kod Beograda noćas se dogodio nezapamćen incident kada je grupa maskiranih huligana prekinula rođendansko slavlje i brutalno pretukla trojicu muškaraca koji su bili gosti na žurki.

Prema saznanjima medija, najdeblji kraj izvukao je G.P., koji je zadobio teške tjelesne povrede opasne po život - prelom lobanje i nagnječenje mozga. Druga dvojica muškaraca prošla su sa lakšim tjelesnim povredama.

Kako mediji saznaju, drama se odigrala u dvorištu porodične kuće dok je djevojka slavila rođendan sa svojim društvom. U jednom trenutku, pred kuću je stigao džip iz kojeg je istrčala grupa muškaraca sa fantomkama na glavama, naoružana drvenim motkama i metalnim palicama.

"Došli su džipom, uletjeli u dvorište i bez ikakvog razloga ili povoda nasrnuli na trojicu muškaraca koji su se zatekli napolju i počeli zvjerski da ih tuku", navodi izvor blizak istrazi, prenoseći riječi vidno potresene slavljenice.

Djevojka koja je organizovala slavlje na sreću nije povrijeđena, ali su scene brutalnog nasilja šokirale sve prisutne.

O ovom jezivom događaju odmah je obaviješteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Policija intenzivno traga za napadačima i radi na rasvjetljavanju svih okolnosti i motiva ovog napada.

(Telegraf/MONDO)