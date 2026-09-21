Odbjegli poštar Stipe Jukić u intervjuu za "Slobodnu Dalmaciju" govorio o odlasku na Tajland, razlozima zbog kojih se nije javljao i novcu koji je obećao da će vratiti.

Izvor: TikTok/screenshot

Poštar Stipe Jukić, koji je ranije ovog mjeseca privukao pažnju javnosti nakon što je iz Čapljine otišao na Tajland, a potom po povratku u BiH bio uhapšen, sada je u intervjuu za "Slobodnu Dalmaciju" ispričao svoju stranu priče.

Jukić je govorio o razlozima odlaska, boravku u Bangkoku i Pataji, tome zašto se nije odmah javio porodici i poznanicima, ali i novcu koji, kako tvrdi, namjerava da vrati.

Na početku razgovora poručio je da ne želi davati mnogo intervjua, posebno zbog policije, koja ga je nakon privođenja pustila da se brani sa slobode.

"Neću da se naljute. Izašli su mi ljudi u susret, pustili da se branim sa slobode. Nego, ako možete napisati da sam ja rekao da mi je stvarno žao, kao što i jeste, a pare će se vratiti, sve do zadnje marke, uz pomoć porodice i prijatelja. Sve će biti dobro", rekao je Jukić.

"Vazda mi je bila želja baš u Bangkok"

Jukić je ispričao da je na Tajland otputovao preko Sarajeva i Turske, avionom, te da je tamo proveo osam dana.

Boravio je u Bangkoku i Pataji, a posebno je opisao utiske iz glavnog grada Tajlanda.

"Vazda mi je nekako želja bila baš u Bangkok, svi pričaju da je tamo najbolja zabava. Bio sam osam dana. U Bangkoku i Pataji. Prekrcan je Bangkok. A Pataja je na moru. To ti je grad na plaži. Gdje se ono nedavno iskrcalo pet hiljada američkih marinaca", rekao je.

Demantovao je i navode da je na putovanje otišao sa djevojkom.

"Svašta se ovdje pisalo, da sam bio s curom, ali nisam, sam samcat sam bio. Snalazio se bez problema, sve na engleskom. Sve vrijeme nisam nikoga čuo da zna naš", ispričao je.

"Cijeli život sam sanjao kako odlazim"

Rekao je da je cijeli život sanjao kako odlazi "uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad".

"I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku, dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Šejn...", rekao je, citirajući Rundeka.