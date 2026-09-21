Festival “Kolašin ECHO” koštao je ukupno 381.000 eura, od čega je za nastupe regionalnih muzičkih zvijezda izdvojeno 177.500 eura, a najviše Svetlani Ceci Ražnatović - 75.000 eura.

Izvor: Miloš Ćetković

To proizilazi iz sabiranja svih stavki troškova koje su “Vijestima” dostavili iz Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj, na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

Uz honorare izvođača, značajan dio troškova odnosio se na produkciju, obezbjeđenje, autorska prava i promociju trodijelnog festivala.

Opština Kolašin najveći pojedinačni honorar - 75.000 eura neto, ugovorila je za nastup Svetlane Cece Ražnatović. Gostovanje “Lexington” benda koštalo je poreske obveznike 25.000 eura, “Magla benda” i S.A.R.S.-a po 15.000, Džejle Ramović 13.500, Mirze Selimovića 12.000, Sanje Vučić 9.000, Bobana Rajovića 8.000, a Katarine Grujić 5.000 eura, pišu Vijesti.

Prema dokumentaciji dostavljenoj “Vijestima”, Opština je platila 31.323 euro poreskih obaveza po osnovu ugovora s glavnim izvođačima, dok je za predizvođače izdvojeno 23.000 eura.

Ugovor za nastup Svetlane Ražnatović, zaključen 29. jula s beogradskom firmom “Kamarad produkcija MD”, predviđao je dvosatni koncert 15. avgusta na gradskom trgu. Opština se obavezala da honorar od 75.000 eura neto uplati u dvije jednake rate - 37.500 eura do 7. avgusta i još toliko do 12. avgusta, tri dana prije nastupa.

Prevoz, smještaj, večera u sobi, obezbjeđenje...

Honorar nije bio jedina obaveza Opštine. Ugovorom je preuzela troškove prevoza Svetlane Ražnatović i tri člana njene ekipe od Aerodroma Podgorica do Kolašina i nazad, hotelskog smještaja izvođačice i pratnje, kao i večere prije tonske probe. Večera je predviđena na bazi švedskog stola, uz mogućnost posluge u sobi za Ražnatović, na njen zahtjev. Opština je bila dužna da obezbijedi binu, ozvučenje, rasvjetu, licencirano obezbjeđenje i zaštitu izvođačice i pratnje tokom transfera.

Ugovor detaljno uređuje i promociju. Ražnatović se obavezala da na svom zvaničnom Instagram profilu podijeli prethodno usaglašeni vizual najave i da tokom nastupa, u skladu s umjetničkim konceptom i dogovorom s organizatorom, pozdravi publiku i promoviše festival i Kolašin. Za eventualni promotivni video i intervju ostavljena je mogućnost naknadnog dogovora - njihova realizacija nije bezuslovno ugovorena.

Opština, prema ugovoru, nije mogla ni da koristi lik srpske pjevačice bez ograničenja: na statičnim promotivnim vizualima Cecina fotografija ili lik nijesu smjeli biti prikazani zajedno s fotografijama ili likovima drugih izvođača. Za prikazivanje logotipa komercijalnih sponzora na video-bimu tokom njenog nastupa bila je potrebna prethodna saglasnost, dok su logotipi institucionalnih partnera mogli biti prikazivani.

Ako bi Opština otkazala koncert nakon korišćenja njenog imena i lika za reklamiranje, izvođačka strana bi, prema ugovoru, imala pravo da zadrži uplaćeni iznos.

Za binu, tehničku produkciju i prateće usluge zab potrebe Festivala izdvojeno je 48.763 eura, za autorska i srodna prava, odnosno PAM CG, 25.300 eura, a za obezbjeđenje izvođača i javnih skupova, uključujući zaštitne ograde, 20.073 eura. Te tri stavke zajedno iznose 94.136 eura.

Mobilni toaleti koštali su 8.766,45 eura, smještaj i ishrana izvođača i drugih angažovanih lica 6.799, scenski efekti 4.990, a dodatno angažovanje hitnih službi i Crvenog krsta 3.340 eura, prenose Vijesti.

Za medijske usluge i promotivne aktivnosti izdvojeno je 31.145,16 eura, navodi Opština. U tu stavku svrstani su medijsko i digitalno oglašavanje, izrada i štampa promotivnih materijala, PR aktivnosti, foto i video produkcija, snimanje dronom, kao i priprema i realizacija materijala za emisije “Exkluziv” i “Exploziv” na TV Prva.

Obuhvaćeni su i angažmani po ugovorima o djelu, te poslovi brendiranja i razvoja vizuelnog identiteta festivala.

Iz Sekretarijata su objasnili da se dio promotivnih aktivnosti odnosio i na dalji razvoj brenda “Kolašin ECHO”, njegovih karakterističnih vizuelnih elemenata i prepoznatljivosti.

Ugovori pokazuju da su promotivne obaveze postojale i na strani dijela izvođača. U ugovorima za nastupe S.A.R.S.-a, Sanje Vučić, Mirze Selimovića, “Magla benda” i Katarine Grujić predviđeno je dostavljanje kratkog videa najave i njegovo objavljivanje na zvaničnim društvenim mrežama, najkasnije 14 dana prije nastupa. Predviđen je i kratak intervju novinarskoj ekipi angažovanoj od Opštine neposredno prije koncerta. Iz dostavljenog pregleda troškova nije moguće utvrditi kako je novac iz stavke medijskih usluga raspoređen na produkciju i promociju tih sadržaja.

“Kolašin ECHO” festival najskuplja je ovogodišnja kolašinska manifestacija, i koštala je značajno više nego što se ukupno izdvaja za sve ostale, uključujući Međunarodni festival alternativnog teatra “Korifej”, Internacionalni tango kamp, Bjelasica Trail, Etno festival…

Međutim, iz Opštine i Turističke organizacije tvrde da se uloženi novac za koncerte i te kako isplatio lokalnoj privredi.

Direktorica Turističke organizacije Zorica Milašinović nedavno je kazala “Vijestima” da je naročito interesovanje izazvao treći dio festivala, “No Control”, u okviru kojeg je nastupala i Ražnatović.

“Tokom vikenda kada je održan završni dio manifestacije u privatnom smještaju u Kolašinu nije bilo slobodnih mjesta. Festival je tako dodatno doprinio popunjenosti smještajnih kapaciteta i obogatio ljetnju turističku ponudu grada, ali i značajno doprinio lokalnoj privredi”, tvrdi Milašinović, pišu Vijesti.

Za organizaciju festivala “ECHO” zadužen je prije svega Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj, a sekretar Vuk Vuković za “Vijesti” kaže da se festival razvija s ciljem da ima vrijednost za grad i nakon što se koncerti završe.

“Razvoj vizuelnog identiteta i brenda Kolašin ECHO omogućava nam da iz godine u godinu gradimo događaj koji će publika vezivati za Kolašin. Kroz medijske sadržaje, digitalne kanale, fotografije i video-materijale predstavljamo i koncertni program i samu destinaciju. Želimo da neko ko prvi put čuje za festival poželi da dođe, a da se oni koji su već bili vrate i istraže još više. Festival vidimo i kao priliku za lokalnu privredu. Veći broj posjetilaca znači priliku za hotele, privatni smještaj, restorane, prevoznike, turističke vodiče i druge koji žive od turizma. Naš cilj je da ih što više uključimo u festivalsku ponudu i da se efekti događaja osjete u gradu”, kaže Vuković.

On najavljuje da će u narednom periodu predstaviti konkretne podatke o tome kakvu je korist Kolašin imao od festivala i koliko se ulaganje vratilo lokalnoj privredi.