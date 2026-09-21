Beogradska policija uhapsila je V. P. (33) zbog sumnje da je silovao muškarca (25). Njemu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su V. P. (33) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje na štetu 25-godišnjeg muškarca.

Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštvau Beogradu, hapšenje je izvršeno po nalogu tog tužilaštva.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, u zakonskom roku, biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Dalji postupak vodiće nadležno tužilaštvo.