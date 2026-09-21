Vlada Perović progovorio o Ceci i Arkanu i otkrio kako je jedva uspio da natera Šerbedžiju da glumi s pjevačicom.

Izvor: printscreen/youtube/Carl Henrik Rekdal

Prije 30 godina je snimljen film "Nečista krv" u kojem je ulogu Koštane igrala Svetlana Ražnatović, tada Veličković.

Menadžer Vlada Perović, koji je Svetlanu doveo na audiciju za film, jednom prilikom je ispričao kako je uspio da nagovori Radeta Šerbedžiju da zaigra sa Svetlanom Cecom Ražnatović u filmu "Nečista krv", koji je Arkan zabranio.

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Vidi opis "Jedva ga nagovorio da glumi s Cecom, a onda je Arkan sve zabranio": Estradni menadžer otkrio detalje skandala Ceca kao Koštana u Nečistoj krvi Ceca i Koštana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Youtube / sarkazam.mp3 Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: printscreen/youtube/ Happy TV Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: printscreen/youtube/Carl Henrik Rekdal Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL, printscreen/youtube/Carl Henrik Rekdal Br. slika: 4 4 / 4



"Šerbedžija nije htio da čuje da igra sa Cecom"

"Ja sam bio jedan od producenata filma 'Nečista krv' gdje su igrali Ceca i Šerbedžija. Ja sam zastupao Cecu i predlagao sam reditelju Stojanu Stojčiću da Ceca zaigra Koštanu. Ali, Šerbedžija na početku nije htio ni da čuje da igra sa Cecom. Šta sam sve radio da ga odobrovoljim - podbacivao sam mu ženske, upoznavao sam ga sa društvom, nisam mu naplaćivao račune. Sve sam to radio samo da bi on pristao da igra sa Cecom. Na kraju je pristao", ispričao je Perović svojevremeno.

"Ne znam zašto je Arkan to zabranio"

Kako kaže, Ceca je bila dobra Koštana.

"Ne znam zašto je to Arkan zabranio. Vjerovatno zbog lascivnijih scena, ali ona je to umjetnički odigrala", rekao je on.

"Ona i ja smo imali korektan odnos. Ali nismo se posle čuli i vidjeli. Jednom smo se samo sreli na nekom splavu. Arkan je zaćutao sa mnom posle mog neuspjelog pokušaja da ga vratim u Bosnu. Naime, on je znao da ja poznajem mnoge ljude pa je tražio od mene da nešto ispeglamo kako bi on mogao da uđe u Bosnu. I posle se Arkan naljutio što nisam uspio to da mu izdejstvujem", rekao je tada u emisiji Goli život.

Izvor: Printscreen/YouTube/Goli Zivot TV Happy

"Arkan me zamolio da izbacim er*tske scene"

Reditelj Stojan Stojčić je nedavno otkrio kako je izgledala audicija, ali i da li je istina da je film zabranjen zbog "slobodnijih scena" po nalogu Željka Ražnatovića Arkana.

Vidi opis "Jedva ga nagovorio da glumi s Cecom, a onda je Arkan sve zabranio": Estradni menadžer otkrio detalje skandala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Youtube/AP Archive Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Ami G Show/MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Bila je audicija za ulogu Sofke, a Svetlanu je doveo Vlada Perović, muzički producent. Ljuba Tadić, Rade Šerbedžija i ja smo zakazali taj kasting. Došlo je desetak glumica, između ostalog, i Jelena Žigon, Lenka Udovički, žena Šerbedžijina... Sve su dobili isti tekst, Svetlana Veličković je pobijedila i dobila ulogu Sofke. A onda sam ja, družeći se sa njom i njenom familijom, primijetio i njen talenat za pjevanje, tu grubost u glasu. Zato sam promijenio scenario i dopisao ulogu Koštane, ona prvobitno nije postojala. Da nije pošla drugim putem, ona bi danas bila glumica i možda popularnija od Olivere Katarine", smatra Stojčić.

Reditelj je otkrio i da li je istina da je Željko Ražnatović Arkan zahtijevao da se zabrani njegovo prikazivanje.

"Ne, film nikada nije zabranjen, to nije istina. Dok sam ga montirao, Arkan me je zamolio da izbacim scene sa svadbe koje su bile malo više e*otske. Arkan je bio vrlo fin, zamolio je da to sklonim i ja sam sklonio".

Vidi opis "Jedva ga nagovorio da glumi s Cecom, a onda je Arkan sve zabranio": Estradni menadžer otkrio detalje skandala Ceca i Arkan, venčanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Printscreen/Youtube/AP Archive Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Printscreen YouTube/RUDAR 7 Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/Svest Magazin Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 13 13 / 13

(MONDO, Kurir)