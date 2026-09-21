Prema prvim prebrojanim glasovima sa trodnevnih parlamentarnih izbora u Rusiji, vladajuća Jedinstvena Rusija ubjedljivo vodi sa oko 50 odsto glasova.

Izvor: Taisija Voroncova / Sputnik / Profimedia

U Rusiji je završeno trodnevno glasanje na izborima za deveti saziv Državne dume, koji su održani na više od 2.200 izbornih nivoa širom zemlje. Birališta su zvanično zatvorena nakon što je glasanje okončano u najzapadnijoj tački, Kalinjingradskoj oblasti.

Prema prvim prebrojanim zapisnicima i izlaznim anketama, vladajuća stranka Jedinstvena Rusija ima ubjedljivu prednost sa više od 50 odsto osvojenih glasova. Na drugom mjestu nalazi se Komunistička partija (KPRF), dok izborni cenzus i ulazak u parlament prelaze još stranke "Novi ljudi" i "Pravedna Rusija".



Veći odziv birača i specifični uslovi glasanja

Podaci Centralne izborne komisije (CIK) pokazuju da je konačna izlaznost iznosila oko 56,6 odsto, čime je nadmašen odziv na parlamentarnim izborima 2021. i 2016. godine.

Predsjednica CIK-a Ela Pamfilova izjavila je da je trodnevni proces protekao uobičajeno, uprkos pojedinačnim pokušajima provokacija. Proces glasanja obilježili su i specifični uslovi:

U pojedinim pograničnim regionima i samoproglašenoj DNR birališta su zatvorena ranije zbog opasnosti od napada dronova i radi bezbjednog transporta izborne dokumentacije.

Elektronsko glasanje i posmatrači: Glasanje na daljinu sprovedeno je u 33 regiona, dok je izborni proces pratilo preko 380.000 posmatrača, uključujući i više od 1.000 stranih predstavnika.

Analitičari ističu da su visoka izlaznost i ubjedljiva pobjeda vladajuće opcije za Kremlj bili ključni indikatori kojima želi da demonstrira stabilnost i stvarnu nivo podrške ratnoj politici u zemlji.

Šta slijedi nakon zatvaranja birališta?

Ovo su prvi izbori za Državnu dumu od početka invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Dok su izborni rezultati u zemlji bili očekivani usljed dominacije Kremlja i diskvalifikacije antiratne opozicije, zapadne obavještajne službe i analitičari sa velikom strijepnjom prate šta slijedi po zatvaranju birališta.

Upozorenja evropskih obavještajaca ukazuju na to da bi Putin pobjedu mogao da iskoristi kao unutrašnji legitimitet za novu fazu vojne eskalacije.

To obuhvata mogućnost fazne mobilizacije i intenziviranja udara na ukrajinsku infrastrukturu tokom zime, ali i opasnost po sam Zapad, kroz jačanje hibridnih napada, talas sabotaža širom Evrope i potencijalno testiranje odlučnosti NATO saveza u narednim mjesecima.

(Mondo.rs)