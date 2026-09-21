U dramatičnoj noćnoj akciji u Ulici Vuka Karadžića, pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona izvlačili su stanare kroz gust dim i vatru, dok je jedan stan u potpunosti izgorio.

Izvor: Instagram/193ns_rs

Rano jutros nešto posle 1 čas došlo je do velikog požara u suterenu u Ulici Vuka Karadžića u Novom Sadu. Svi stanari su evakuisani usred noći u dramatičnoj akciji spasavanja.

Uslijedila je dramatična akcija novosadskih vatrogasaca čim su dobili poziv da bukti požar u stambenoj zgradu. U toku noći pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad uletjeli su u zadimljeni objekat i izvlačili ljude iz stanova.

Kroz dim i vatru uspjeli su da evakuišu 32 osobe. Bilo je i mladih i starih koji su sa maskama na licu držeći se za vatrogasce izlazili bezbjedno iz zadimljene zgrade.

Jedan stan je u potpunosti izgoreo a situacija je bila posebno opasna, jer se sve desilo usred noći, kada je većina stanara spavala.

Neposredno pred dolazak vatrogasnih ekipa, začuli su se pozivi u pomoć iz stanova u podrumu, prenosi stranica "Novi Sad uživo".

Na lice mjesta vrlo brzo stigla su četiri vatrogasna vozila a koordinisanom akcijom uspješno su evakuisana 32 lica od kojih je četvoro povrijeđeno, dok je jedno lice zadobilo teže povrede. Za sada nije poznat uzrok požara.