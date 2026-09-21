U Čistoći u avgustu je na bolovanju bilo 144 zaposlenih što je oko 20 procenata u odnosu na broj zaposlenih.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U ovom gradskom preduzeću trenutno je angažovano 635 zaposlenih, dok je 82 angažovano posredstvom Agencije.

,,U avgustu je, na kraju obračunskog perioda, na bolovanju bilo 144 zaposlenih, što predstavlja procenat od oko 20 odsto u odnosu na broj zaposlenih. U poređenju sa prethodnim periodom, nema značajnih odstupanja, a obično se broj zaposlenih na bolovanju kreće u okviru mjesečnog prosjeka od 15 do 20 procenata. Napominjemo da je, od ovog broja, na bolovanju dužem od 60 dana, zbog teže bolesti, povrede na radu, 23 zaposlenih, dok 17 zaposlenih koristi bolovanje po osnovu korišćenja roditeljskog i porodiljskog odsustva", saopštili su za "Dan" iz Čistoće na čijem je čelu Denis Hot.

Iz Čistoće kažu da je bolovanje zakonom zagarantovano pravo zaposlenog, te da ga poslodavac ne može uskratiti niti osporiti bez mišljenja i postupanja nadležnih organa.

,,Upravo zbog toga, Društvo je sve navode o mogućoj zloupotrebi dostavljalo nadležnim institucijama, odnosno Ministarstvu zdravlja i Fondu za zdravstveno osiguranje, budući da jedino one imaju ovlašćenja da utvrde osnovanost privremene spriječenosti za rad zaposlenih ovog Društva. Bez njihove potvrde i zvanične dokumentacije, poslodavac nema pravni osnov za pokretanje postupka", kažu iz Čistoće.