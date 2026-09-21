Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić oglasio se poslije novog kiksa u Superligi Srbije.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

FK Partizan nalazi se u zoni ispadanja poslije 10. kola u Superligi Srbije, a priče o ostavkama u stručnom štabu i upravi su utihnule. Jedna dobra partija protiv Hetafea nije uspjela da zamaskira probleme u Humskoj i neko će uskoro morati da preuzme odgovornost za katastrofalne rezultate.

Nakon novog kiksa i remija sa Radnikom u Surdulici 4:4, oglasio se prvi čovjek Partizana Rasim Ljajić. On je u razgovoru za Žurnal, najavio naredne poteze čelnika kluba.

"Tokom ove nedjelje održaćemo sastanak Upravnog odbora na kojoj ćemo pričati o daljim koracima. Jasno je da se nalazimo u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i niko od nas neće bježati od odgovornosti. Do predviđenog roka, 14. septembra, niko nije podnio kandidaturu za predsjednika da bismo zakazali sjednicu Skupštine. Ipak, to je i dalje otvorena opcija. Kad se budu pojavili kredibilni pretendenti na funkciju istog trenutka ćemo odrediti datum skupa najvišeg organa kluba. Bilo je mnogo teških trenutaka u prethodne dvije godine, ali ovo je bez sumnje najteži period. To između ostalog govori i pozicija na tabeli (11. mjesto)", rekao je Ljajić za "Sportski žurnal".

Istorijski debakl Partizana

Izabranici Saše Ilića imaju samo osam osvojenih bodova na devet utakmica i nalaze se u zoni ispadanja. Ispod njih na tabeli su samo Radnički Niš, Mačva i Zemun, dok im Crvena zvezda bježi čak 19 bodova. Sada slijedi reprezentativna pauza na koju Partizan odlazi sa najgorim rezultatom posljednjih decenija.

Ipak, stiže nešto povoljniji raspored za posrnulog srpskog velikana, pošto će narednih četiri od pet utakmica igrati na domaćem terenu. To im ove sezone nije bio adut više na terenu jer su tri puta poraženi u Humskoj, ali je svakako nešto što crno-bijeli mogu da okrenu u svoju korist. Prvo će dočekati Novi Pazar, potom idu u goste Željezničaru, a onda slijede tri utakmice u Humskoj kada stižu Čukarički, Zemun i Mačva.