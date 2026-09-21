Zaposleni u beranskom Domu zdravlja „Dr Nika Labović“ uputili su Ministarstvu zdravlja Vojislavu Šimunu peticiju kojom traže da se prilikom izbora direktora ustanove uvaži njihova podrška aktuelnoj direktorici Marici Janković i omogući joj novi mandat.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U peticiji navode da je tokom njenog rukovođenja unaprijeđena infrastruktura, oprema i kadrovski kapaciteti ustanove, te da je ostvaren niz projekata i aktivnosti koje, kako ocjenjuju, predstavljaju osnov za nastavak njenog mandata, piše CdM.

Kako su istakli, peticiju je potpisalo 145 od 161 zaposlenih.

Njihovu peticiju prenosimo u cjelosti

Poštovani gospodine ministre,

Mi, dolje potpisani zaposleni u ZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane, obraćamo Vam se povodom isteka mandata aktuelne direktorice Marice Janković, sa molbom da prilikom odlučivanja o izboru direktora naše ustanove uvažite stav i mišljenje zaposlenih i podržite nastavak njenog mandata.

Ovu peticiju podnosimo kao zaposleni koji neposredno učestvuju u svakodnevnom radu ustanove i koji iz neposrednog iskustva mogu sagledati značaj njenog rukovođenja, organizaciju rada, ostvarene rezultate, kao i odnos prema zaposlenima. Naš zajednički interes jeste očuvanje stabilnosti ustanove i dalje unapređivanje kvaliteta zdravstvenih usluga koje se pružaju građanima Berana, Petnjice, kao i stanovništvu sa područja koje Dom zdravlja Berane svojim radom obuhvata.

Smatramo da dosadašnji rad ustanove predstavlja snažan razlog da se prilikom odlučivanja o njenom budućem rukovodstvu posebno uzmu u obzir ostvareni rezultati i činjenica da su tokom mandata direktorice Marice Janković značajno unaprijeđeni infrastrukturni, tehnički, organizacioni i kadrovski kapaciteti Doma zdravlja Berane.

Tokom mandata direktorice Marice Janković ostvarena su konkretna unapređenja u radu ustanove, među kojima posebno ističemo:

1. Dom zdravlja Berane proglašen je ustanovom sa najboljim učinkom u primjeni antikorupcijskih mjera, u okviru aktivnosti koje je sprovela Agencija za sprečavanje korupcije Crne Gore uz podršku UNDP-a.

2. Dom zdravlja Berane dobio je posebno priznanje za postupak imunizacije i unapređenje komunikacije sa roditeljima, od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore uz podršku UNICEF-a.

3. Preko kapitalnog budžeta Crne Gore obezbijeđena su sredstva za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Berane, čime su stvoreni preduslovi za dalje unapređenje uslova za rad zaposlenih i pružanje zdravstvenih usluga građanima.

4. Dom zdravlja Berane je uz podršku Ministarstva zdravlja Crne Gore i UNICEF-a uspješno realizovala projekat PORI – Porodično orjentisana rana intervencija, što govori o povjerenju i kapacitetima naše ustanove da dobijemo jedan ovako značajan projekat.

5. Značajno je unaprijeđen vozni park ustanove, sa posebnim akcentom na sanitetska vozila i potrebe patronažne jedinice.

6. Kontinuirano je unapređivana i modernizovana medicinska oprema, u skladu sa potrebama ustanove i zahtjevima savremenog pružanja zdravstvenih usluga.

7. Unaprijeđena je saradnja sa zdravstvenim, socijalnim, obrazovnim i lokalnim institucijama, što doprinosi boljoj koordinaciji i kvalitetnijem odgovoru na potrebe građana.

8. Povećan je broj pruženih usluga i realizovanih transporta pacijenata kojima je takva vrsta podrške bila neophodna.

9. Zaposleni su kontinuirano podržavani u stručnom usavršavanju i učestvovanju u različitim oblicima kontinuirane medicinske edukacije.

10. U skladu sa potrebama ustanove raspisivani su konkursi za specijalizacije i iste dodjeljivane, vodeći računa o dugoročnom razvoju kadrovskih kapaciteta i budućnosti ustanove.

11. U ustanovi nije bilo prijava za mobing, što smatramo značajnim pokazateljem odnosa prema zaposlenima i radne atmosfere.

12. Nije bilo prijava pacijenata za nedostatak ljekova i potrošnog materijala, što ukazuje na kontinuirano obezbjeđivanje osnovnih uslova za nesmetano pružanje zdravstvenih usluga.

13. Izvještaj o radu Doma zdravlja Berane za 2025. godinu jednoglasno je usvojen na sjednici Skupštine opštine Berane.

14. U ustanovi vladaju kvalitetni međuljudski odnosi, zasnovani na međusobnom poštovanju i saradnji zaposlenih.

Svi navedeni rezultati, zajedno sa svakodnevnim iskustvom nas zaposlenih, predstavljaju osnovni motiv za podnošenje ove peticije. Naš cilj je da se čuje glas zaposlenih i da se dosadašnji rad, ostvareni rezultati, kontinuitet i potrebe ustanove ozbiljno uzmu u obzir prilikom donošenja odluke o njenom budućem rukovodstvu.

Vjerujemo da se prilikom izbora direktora zdravstvene ustanove, pored ispunjavanja formalnih uslova i sprovođenja konkursne procedure, treba uvažiti i mišljenje zaposlenih koji svakodnevno rade u toj ustanovi i neposredno osjećaju posljedice odluka koje se odnose na njeno funkcionisanje.

NAŠ ZAHTJEV

Imajući u vidu sve navedeno, molimo Ministarstvo zdravlja Crne Gore, a posebno ministra zdravlja dr Vojislava Šimuna, da prilikom odlučivanja o izboru direktora ZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane uvaži ovu peticiju i jasno iskazanu podršku zaposlenih Marici Janković, uzimajući u obzir ostvarene rezultate, kontinuitet rada, potrebe ustanove i mišljenje zaposlenih.

Tražimo da Ministarstvo zdravlja Crne Gore u skladu sa svojim nadležnostima pokrene sve potrebne procedure, kako bi se Marici Janković, u skladu sa zakonom i sprovedenom konkursnom procedurom, omogućio nastavak obavljanja funkcije direktorice ZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane u narednom mandatu, imajući u vidu dosadašnji rad, ostvarene rezultate i potrebu da se obezbijedi kontinuitet u funkcionisanju i daljem razvoju ustanove.

Smatramo da bi nastavak njenog rukovođenja predstavljao doprinos očuvanju stabilnosti ustanove, kontinuitetu započetih aktivnosti i daljem unapređenju zdravstvene zaštite građana Berana,

Petnjice i šireg područja koje Dom zdravlja Berane pokriva svojim radom.

Uz zahvalnost na razumijevanju i vremenu posvećenom razmatranju ove peticije, očekujemo da će mišljenje nas, dolje potpisanih zaposlenih, biti ozbiljno razmotreno i uzeto u obzir prilikom donošenja odluke.

Radi transparentnosti i upoznavanja nadležnih institucija sa stavom zaposlenih, o podnesenoj peticiji i iskazanoj podršci zaposlenih biće upoznati i predsjednik Vlade Crne Gore, gospodin Milojko Spajić, predsjednik Opštine Berane, gospodin Đole Lutovac, kao i javnost putem predstavnika medija.