Beogradska policija uhapsila je u Obrenovcu trojicu muškaraca prilikom primopredaje 40 kilograma kanabisa. Sumnja se da su narkotici dopremljeni sa područja Kosova i Metohije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su trojicu muškaraca nakon izvršene primopredaje oko 40 kilograma opojne droge kanabis na teritoriji GO Obrenovac.

K.S. (45), S.X. (42). i D.M. na teret se stavlja krivično djelo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Postoje osnovi sumnje da su K.S. i S.X. pomenutu opojnu drogu koja se nalazila u jednoj torbi prevezli sa područja Kosova i Metohije i predali je D.M. na teritoriji GO Obrenovac, nakon čega su svi lišeni slobode.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje Višem javnom tužilštvu u Beogradu.