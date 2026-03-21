"Zaslužuju da znaju istinu": Didi Džej dijagnostikovana teška bolest, dva mjeseca prolazi kroz pakao

Pjevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, bori se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, a za domaće medije je ispričala kako je otkrila bolest i kako je sve počelo. Didi je nedavno otkrila da se susreće sa zdravstvenim problemom, autoimunim poremećaj nervnog sistema.

"Jako se loše osećam, liječim se, virus mi je napao i srce, nikada prije nisam bila tako bolesna i sve je došlo iznenada. U početku nisam ni znala šta mi se dešava, dok sam bila na revijama u Njujorku počela sam da se osjećam jako loše i onda sam potražila pomoć ljekara", rekla je Didi i dodala:

"Smatram da moji fanovi zaslužuju da znaju istinu i šta se dešava sa mnom, jer sam već dva mjeseca odsutna, pa sam riješila da sve objavim, kao i da proširim svijest o POTS-u (autoimunom poremećaju nervnog sistema), bolest za koju nisam ni znala da postoji, dok mi se nije desila. Savjetujem sve koji su često umorni i imaju vrtoglavice, kao i stezanje u grudima, da posjete ljekara na vrijeme. Hvala Bogu da sam na vrijeme saznala od čega bolujem, tako da će moje izlečenje biti moguće u potpunosti, liječi me najbolji doktor. Najteže mi pada što moram da mirujem, dozvoljene su mi samo lagane šetnje, tako da sam napravila malu pauzu sa karijerom, kako bih se skroz oporavila, zdravlje mi je na prvom mjestu. Teško mi je što sam morala da zapostavim sve svoje svetske projekte, ali nadam se da ću ozdraviti što prije i nastaviti tamo gdje sam stala."

"Trenutno sam u Srbiji, odmaram kod kuće i liječim se. U suštini najviše vremena provodim kod kuće, jer nemam snage da hodam i brzo se zamaram, iako mi je doktor predložio da moram ići i u lagane šetnje, kako bih ubrzala svoj oporavak", rekla je Didi za domaće medije.