Didi Džej teška bolest prikovala za krevet: Nosila holter, nije mogla da hoda, evo u kakvom je sad stanju

Autor Marina Cvetković
0

Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, nedavno je zabrinula pratioce kada je otkrila da joj je zdravlje ugroženo.

Izvor: Instagram printscreen

Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, nedavno je zabrinula pratioce kada je otkrila da joj je zdravlje ugroženo i da joj je dijagnostikovan autoimuni poremećaj nervnog sistema.

Sada se tim povodom oglasila na društvenim mrežama, i priznala kako se osjeća nakon teškog perioda.

Didi je dodatno zabrinula javnost objavama na kojima nosi holter. Kako je otkrila, zakačila je ozbiljan virus koji je napao njeno srce.

"Nisam baš dobro, napali su me neki virusi i jedan od njih mi je napao i srce a imam i poremećaj autoimunog nervnog sistema od tih virusa. Nisam u bolnici, liječim se od kuće, smem i u lagane šetnje, imam najbolje doktore, nadam se da ću uskoro biti bolje", rekla je Didi.

Pogledajte još njenih slika:

"Nemam snage da hodam, ali me tjeraju da idem napolje da šetam, da bi mi se taj sistem vratio u normalu, ne smije stalno da se leži. Pa, kažu da ću biti bolje, samo treba vremena da se izliječim", kazala je pjevačica nedavno za Blic.

