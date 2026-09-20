Marinko Madžgalj, talentovani glumac, preminuo je u 37. godini nakon borbe sa rakom. Njegova snaga i ljubav prema porodici ostavili su dubok trag.

Izvor: YouTube/ AmiG Show/screenshot

Marinko Madžgalj je bio jedan od najtalentovanijih glumaca i umjetnika svoje generacije. Njegove kolege su govorile da posjeduje rijetku iskru, onaj neuhvatljivi dar koji publiku osvaja bez truda. Mnogi su tvrdili da će njegova karijera nadmašiti čak i legende poput Zorana Radmilovića i Bore Todorovića.

Ali ono po čemu se najviše pamti nije samo glumački talenat. U pozadini svih profesionalnih pohvala stajale su priče o njegovoj toplini, duhovitosti, nježnosti i sposobnosti da u najtežem trenutku podigne raspoloženje svima oko sebe. Prijatelji i kolege su svjedočili da je Marinko bio čovjek koji je uvijek imao vremena za druge - nasmijan, pravedan, iskren.

Vidi opis Marinko Madžgalj zabranio ljekarima da kažu Dubravki da je bolestan: Voditeljka bila s njim do posljednjeg trenutka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/ Ognjen Amidzic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/AmiG Show Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/ Damir Dervišagić Br. slika: 8 8 / 8

Sa samo 37 saznao je da boluje od opake bolesti

Glumac i muzičar koji je ostavio trag na regionalnoj umjetničkoj sceni, liječio se od jednog od najagresivnijih oblika raka - karcinoma pankreasa. U trenutku kada je saznao za bolest imao je samo 37 godina. Nažalost, dijagnoza je postavljena prekasno. Ljekari su morali da mu saopšte da mu je preostalo tek nekoliko mjeseci života.

Ipak, prema riječima porodice i prijatelja, Marinko je odbio da se preda. Te kratke mjesece proživio je sa nevjerovatnom hrabrošću, dostojanstvom i snagom za koju mnogi ni ne slute da su je ljudi u stanju pronaći u sebi.

Vidi opis Marinko Madžgalj zabranio ljekarima da kažu Dubravki da je bolestan: Voditeljka bila s njim do posljednjeg trenutka Marinko Madžgalj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / G Production Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube printscreen / G Production Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Youtube printscreen / G Production Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube printscreen / G Production Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Youtube printscreen / G Production Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube printscreen / G Production Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube printscreen / G Production Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube printscreen / G Production Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube printscreen / G Production Br. slika: 9 9 / 9 AD

20 dana pred smrt otišao je pod Ostrog sa posebnom željom

Iako je bio fizički sve slabiji, nije odustajao od svog poziva. Tokom liječenja snimao je seriju u Crnoj Gori, vraćao se poslu kada god je mogao i trudio se da održi ritam života koji je volio. Paralelno je išao na teške i iscrpljujuće hemioterapije.

Jedan od najpotresnijih gestova njegove borbe bio je odlazak u manastir Ostrog - samo dvadesetak dana pred smrt. Bio je toliko fizički iscrpljen da je jedva izdržao napor, ali je želio da se krsti i dobije duhovni mir. Većina ljudi to nije znala, jer je želio da zaštiti bližnje od brige i straha.

Do poslednjeg dana vjerovao je da će se vratiti

Do poslednjeg dana, Marinko je vjerovao u svoje ozdravljenje. Njegova poslednja objava na Fejsbuku ostala je svjedočanstvo te borbe, ali i zahvalnosti prema ljudima koji su mu slali podršku:

"Prijatelji, mnogo pošte je stiglo! Svi ste tako dragi, ljubazni i puni lijepih reči i želja! Hvala vam na svakoj napisanoj riječi, hvala za sve medikamente koje preporučujete, hvala na željama za brzo ozdravljenje! Potrudiću se da što pre zaigram na sceni, stanem pred filmsku i TV kameru i ponovo budem sa svima vama. A i zapevam! Voli vas sve vaš Maki!"

Vidi opis Marinko Madžgalj zabranio ljekarima da kažu Dubravki da je bolestan: Voditeljka bila s njim do posljednjeg trenutka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 16 16 / 16

U tim riječima i danas odzvanja njegova vjera u život, njegov humor, njegova beskrajna zahvalnost publici i kolegama.

Marinko je i u najtežim trenucima pokazivao istu snagu karaktera koja ga je krasila tokom cijelog života. Trudio se da svoje najmilije zaštiti od briga, pa je čak i vijest o bolesti poželio da zadrži samo za sebe dok ne dođe pravi trenutak.

Dok su Dubravka i ćerka bile na moru, tražio je da im ne govore šta se dešava

Njegova osjećajnost i briga najbolje se vide u odnosu prema bivšoj supruzi Dubravki Mijatović i njihovoj maloj ćerki Sari. Kada je saznao da ga čeka hitna operacija zbog karcinoma pankreasa, Marinko je uradio nešto što samo roditelji ogromnog srca mogu da učine – zamolio je medicinsko osoblje da se informacije o zahvatu ne dele porodici dok se ne vrate sa odmora.

Nije želio da im pokvari dane provedene na moru, niti da ih optereti strahom pijre nego što se vrate u Beograd. Smatrao je da će im sve objasniti kada budu zajedno, jer je znao da će tako lakše prihvatiti lošu vijest. Taj čin govori koliko je duboko volio i koliko mu je bilo stalo da svi oko njega budu zaštićeni od bola, čak i dok se on sam borio sa strahom i neizvesnošću.

Ljekari su razmatrali novu operaciju, ali njegovo tijelo bilo je previše iscrpljeno

Prema informacijama iz tog perioda, ljekari su učinili sve da mu pomognu, ali je situacija bila izuzetno komplikovana. Prva operacija, iako uspješno izvedena, ostavila ga je iscrpljenog i oslabljenog. Uprkos tome, prognoze su ukazivale na potrebu za još jednim zahvatom, ali je njegov organizam bio suviše krhak da bi se odmah pristupilo novoj intervenciji.

Zbog toga je zakazan konzilijum stručnjaka – tim ljekara koji je trebalo da proceni da li bi Marinko mogao da izdrži još jedan zahvat i kojim tempom sme da se nastavi liječenje. Ta neizvesnost bila je posebno teška, jer su dani prolazili u čekanju novih analiza, uz strogo mirovanje i stalni oprez. Medicinske sestre su ga redovno obilazile, a on je komunicirao s njima, ali je vrlo brzo ostajao bez snage. Umor i iscrpljenost bili su neizbežni pratioci svakog njegovog dana.

Lana je ostavila sve po strani kako bi bila uz njega

U tim trenucima najveća podrška bila mu je njegova vjerenica, Lana Sekulić. Ona je svakodnevno dolazila u bolnicu, često i više puta dnevno, ne štedeći sebe ni vrijeme. Trudila se da ga oraspoloži, da mu pruži toplinu i sigurnost koju je poznavao od ranije.

Iako je bila duboko potresena, Lana se trudila da pred njim bude jaka. Uzimala je slobodne dane kako bi bila uz njega, ne napuštajući ga ni na trenutak. Često je sedjela pored njegovog kreveta i držala ga za ruku, u tišini koja je govorila više od bilo kakvih riječi. Bila je ne samo partnerka, već i njegov čuvar, njegov glas, njegova snaga.

Marinko Madžgalj preminuo je 26. marta 2016. godine nakon teške borbe sa bolešću. Imao je samo 37 godina, ali je za to vrijeme postigao ono za šta drugima nekada treba čitav život.

Njegova smrt je zaustavila jedno stvaralačko putovanje, ali nije uspjela da izbriše njegov trag.

Pogledajte slike Marinkove majke sa pomena:

Na vječni počinak ispraćen uz pjesme koje su obeležile njegov život

Sahranjen je 29. marta na Novom bežanijskom groblju. Njegovim ispraćajem odzvanjale su pesme koje su ga obilježile — "Jedan dan života", "Mama Huanita", "Bolujem ja", "Tiho noći", "Na te mislim", "Što se bore misli moje2.

Uz te melodije, ispraćen je umjetnik koji je svojom pojavom ostavio trag mnogo veći od godina koje je doživio.

Njegova smrt je zaustavila jedno stvaralačko putovanje, ali nije uspjela da izbriše njegov trag.

Vidi opis Marinko Madžgalj zabranio ljekarima da kažu Dubravki da je bolestan: Voditeljka bila s njim do posljednjeg trenutka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 26 26 / 26

(Stil / MONDO)