Ana Nikolić posjetila grob Marine Tucaković nakon prozivki Bokija 13: Pjevačica podijelila potresne kadrove

Na petogodišnjicu smrti Marine Tucaković, Ana Nikolić je podijelila potresne kadrove sa njenog groba.

Izvor: Instagram printscreen/ananikolicofficial

Pjevačica Ana Nikolić otišla je na grob Marine Tucaković na petogodišnjicu njene smrti, ali tek po završetku zvaničnog pomena. Njen dolazak uslijedio je odmah nakon reakcije Bokija 13, koji je žestoko odbrusio estradnjacima jer se nisu pojavili na groblju.

Pogledajte fotografije koje je Ana podijelila:

Boki 13 govorio o svom razočaranju zbog toga što se na pedogodišnjici pomena nije pojavila većina pjevača kojima je Marina za života stvorila vanvremenske hitove:

"Kad se daju izjave pred kamerama, svi govore kako im Marina nedostaje"

"Došao sam iz Skoplja, a svi ovi ljudi žive tu, na minut od groblja. Kad se daju izjave pred kamerama, svi govore kako im Marina nedostaje, a danas ih nema. To je veliko licemerje i sramota. Gdje je Ana Nikolić, koja joj je bila mezimica? Gdje su ostali?", poručio je Jovanovski za "Alo!"