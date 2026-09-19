"Gdje je njena mezimica Ana Nikolić?": Boki 13 isprozivao estradu jer nisu došli na pomen Marini Tucaković

Na petogodišnjicu smrti Marine Tucaković, Boki 13 i Futa odali su počast, dok su mnogi pjevači izostali sa pomena.

Izvor: Instagram/boki13official

Marina Tucaković ispraćena je na vječni počinak prije pet godina, kada su mnoga poznata imena poslala poslednji pozdrav jednoj od najvećih tekstopiskinja na našim prostorima.

Za razliku od 19. septembra 2021. godine, kada je tragična vijest okupila mnogobrojne pjevače sa kojima je Marina blisko sarađivala, ovog 19. septembra su mnogi iz svijeta poznatih izostali na Novom groblju u Beogradu. Osim supruga Aleksandra Radulovića Fute, od poznatih lica, mogli smo da vidimo jedino Danijela Pavlovića i šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.

Upravo je Boki 13 govorio o svom razočaranju zbog toga što se na pedogodišnjici pomena nije pojavila većina pjevača kojima je Marina za života stvorila vanvremenske hitove:

"Kad se daju izjave pred kamerama, svi govore kako im Marina nedostaje"

"Došao sam iz Skoplja, a svi ovi ljudi žive tu, na minut od groblja. Kad se daju izjave pred kamerama, svi govore kako im Marina nedostaje, a danas ih nema. To je veliko licemerje i sramota. Gdje je Ana Nikolić, koja joj je bila mezimica? Gdje su ostali?", poručio je Jovanovski za "Alo!", a potom objasnio da bi pop diva Jelena Karleuša došla na Marinino groblje da je u dobrim odnosima sa Futom:

"Prošle godine je poslala cvijeće", dodao je Boki.

"Mi smo porodica"

Boki se, zatim, osvrnuo i na svoj odnos sa Aleksandrom Radulovićem Futom, jasno demantujući sve spekulacije o navodnim netrpeljivostima i skorašnjim medijskim trzavicama.

"Ja i Futa u svađi? Nikada u životu. Mi smo porodica, tu ne postoji nikakav problem. Ni stotinu Ceca ne može mene da posvađa sa Futom", jasno je stavio do znanja Jovanovski.

Na kraju, Boki je podijelio svoje sjećanje na prijateljicu, ne skrivajući tugu:

"Kada pogledate onaj grob, majka sa oba sina, sa Milošem i Laćom, to je jezivo i pretužno. Marina je bila najpozitivnija žena koja nikada nije dijelila ljude, izuzetno intuitivna, žena koja je poznavala ljudsku bit i mogla hit da napravi za tren", sa setom je zaključio on za pomenuti medij.

Pogledajte kako je Marina izgledala:

Izvor: Kurir/ MONDO