Četrdesetčetvorogodišnji muškarac tragično je nastradao kod vodopada Savica u Sloveniji, nakon što je pao u provaliju duboku 60 metara pokušavajući da spasi svog sedmogodišnjeg sina. Dječak, koji je prvi upao u ambis, preživio je pad, ali ima teške tjelesne povrede.

Izvor: Gorska služba spašavanja Bohinj

Nesreća se dogodila u subotu uveče, a prema informacijama iz Policijske uprave Kranj, strana četvoročlana porodica bila je u obilasku vodopada Savica. Pri povratku su se zaustavili na odmorištu sa stolom i klupama. U tom trenutku, sedmogodišnji dječak se udaljio od porodice, a ubrzo nakon toga začuli su se njegovi krici.

Otac (44) je istog trenutka potrčao u pravcu iz kojeg su dopirali povici u pomoć, ali je tom prilikom i sam pao u stravičnu dubinu. Njegovo tijelo kasnije je pronađeno u koritu rijeke Savice, a na istom mjestu pronađen je i teško povrijeđeni dječak.

Akciju spašavanja izveli su pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) Bohinj, kao i gorska policija.

Zbog izuzetno zahtjevnog i nepristupačnog terena, tijelo nesrećnog čovjeka izvučeno je uz pomoć užadi, dok je dječak transportovan u bolnicu helikopterom vazduhoplovne policije.

Spasioci: "Može li poziv biti strašniji?"

Pripadnici GSS Bohinj oglasili su se na Fejsbuku emotivnom porukom, opisujući jezivi poziv koji su dobili: "Pad djeteta u provaliju. Može li poziv na intervenciju biti strašniji?"

Istakli su da su se na mjesto nesreće uputili praktično odmah, jer se dio ekipe već nalazio na vježbi u blizini.

"Spustili smo se prema koritu rijeke koje je bilo skoro 60 metara ispod nas. Zajedno sa kolegama sa Brnika pripremili smo dječaka i njegovog oca za transport – jednog helikopterom u bolnicu, a drugog na njegovo posljednje putovanje. Često spominjemo nevidljive sile... Juče su očigledno sve svoje vještine usmjerile na to da sačuvaju mladi život, dok im je za stariji ponestalo snage", opisali su spasioci.

Oni su upozorili da su nesreće u planinama rijetko posljedica samo jedne greške, već lanca okolnosti i odluka koje u sekundi dovedu do tragedije. Na kraju, uputili su iskreno saučešće porodici i apelovali na javnost da se uzdrži od nepotrebnih komentara, uz duboku nadu da će se dječak što prije oporaviti od povreda i preživljene traume.

Policija nastavlja sa prikupljanjem obavještenja, a o svim utvrđenim činjenicama obavijestiće nadležno državno tužilaštvo.